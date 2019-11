Läänemaa toidunädalat ilmestavad kala ja kõrvits

Tänasest järgmise pühapäevani tähistab Kodukant Läänemaa taas kohaliku toidu nädalat, mis keskendub siinsest toorainest valmistatud erilistele õhtusöökidele ja õpitubadele.

Just õpitube on seekord rohkem kui mullu. Näiteks õpetatakse Linnamäe arenguseltsi majas sefiiritordi, Tuuru karjamõisas Laura Laanjärve käe all sefiirist tordikaunistuste ja Võntkülas erinevate tortide valmistamist.

Kodukant Läänemaa kohaliku toidu spetsialisti Eva Rahvi sõnul lootsid nad seesuguseid koolitusi läbi viia juba möödunud aastal ja ta on õnnelik, et tänavu neid kavas nii palju on.

Toidunädala lõpetab 16. novembril seitsmekäiguline õhtusöök Dirhamis, kus Läänemaa kohalikust toorainest sobitavad maitseid kokku mitme Läänemaa söögikoha peakokad: Altmõisa külalistemajast, Beguta taimetoidukohvikust, Dirhami kalakohvikust, Grand Holm Marina sadamarestoranist, Müüriääre kohvikust ja Vutipesa restost. Rahvi sõnul pakub Dirhami kalakohvik õhtusöögil ahvenat, Grand Holm Marina veisepõske, Altmõisa külalistemaja jäätist ja Müüriääre kohvik kooki. Pääse õhtusöögile maksab 69 eurot.

Õhtusöögi kõrvale musitseerivad Priit Höövel ja Jennifer Marisse Cohen.

Kui möödunud aastal pidulik õhtusöök avas toidunädala, siis tänavu lõpetab. Rahvi sõnul on just õhtusöök selline koht, kus saab toidunädalast kokkuvõtteid teha.

