Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi paneb käima jalgpallibussi

Selle sisehooaja treeningrütm on noortel Lõuna-Läänemaa jalgpalluritel teistsugune, sest aastaid oodatud uue Lihula spordihoone ehitus on alanud ja sellega senised treeningud sisetingimustes hetkeks peatunud.

Viis erilist sisekuud tuleb aga üle elada ja klubil ongi treeningtöö plaanitud. Kindlasti treenivad sportlased nii kaua, kui võimalik õues ja seda seni kuni muruväljakutel treenida saab. Palju on plaane Lihula kooli kordidorides-treppidel ja aulas treeningute läbi viimiseks. Selle talve jalgpallitreeningud erinevad tavapärastest pallitreeningutest olulisel määral. Lisaks tuleb noortel talvel kindlasti mängida ka lumes.

Kuid et pallitunnetus ei kaoks ja ka tehnikaharjutusi veidikenegi teha saaks, astus klubi sammu – 5.novembrist liinile jalgpallibuss. Esialgu nädalas korra, igal teisipäeval viib buss noored jalgpallurid Lihulast Virtsu kooli spordihoonesse treeningutele. Suund on jalgpalluritele, kes mängivad Eesti noorte meistrivõistlustel, kuid tagasi ei lükata ka teisi huvilisi. Kuna klubis treenivad ka Virtsu kooli poisid, saavad nüüd nemad Lihula poisse oma kodus oodata. Siiani on olnud olukord vastupidine. Virtsu poisid on aastaid väga hoolikalt nii liinibussi, kui lastevanematega Lihulas trennis käinud.

Kummalise kokkusattumusena astus klubi taas treeningutega Virtsus oma juurte juurde tagasi. Just Virtsu koolis alustas klubi aastal 1994, kes tähistas hiljuti ka oma 25 sünnipäeva jalgpallitreeningutega.

Taoline jalgpallurite bussiliikluse avamine ei ole klubil aga esmakordne. Klubi tüdrukute jalgpalli hiigelaegadel, aastatel 2008-2010 oli vahepeal samuti taoline periood. Nimelt kasvas Lihulas tüdrukute treeningutele käiate arv Kullamaa Keskkoolist pea kümneni. Et iga noor spordineiu saaks vähemal, või suuremal määral sellest osa, käis noori sportlasi toomas-viimas klubi poolt väikebuss.