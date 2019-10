Nutikad kodumasinad, mis aitavad aega säästa

Mitte kunagi varem ei ole masinad teinud meie elu nii lihtsaks kui täna: söögi valmistamine, pesu pesemine, koristamine ning tuhat muud pisemat ja suuremat argitoimetust, mille tegemise saame rahuliku südamega usaldada nutikatele kodumasinatele.

Just nutikus ehk suutlikkus pakkuda kasutajale lisaks põhifunktsioonile veel mõnd lisaväärtust on siht, mille suunas tootearendus täna liigub.

Eesmärk on ju igati õilis: pakkuda tarbijatele veelgi rohkem mugavust ja ajavõitu ehk paremat elukvaliteeti.

Mis on need kodumasinad, mille nutikusest on igapäevaselt kõige enam kasu ja mis aitavad tublisti aega kokku hoida?

Pesumasinaid saab tööle panna distantsilt

Pesumasin on koduses majapidamises üks tänuväärne tööriist ilma milleta on väga keeruline hakkama saada.

Masin, mis ise peseb ja teataval määral ka kuivatab, ei ole ju iseenesest uus asi – sellised abilised on kodudes juba aastakümneid. Küll aga on moodsad mudelid eelkäijatega võrreldes oluliselt efektiivsemad.

Näiteks võrguühendusega pesumasina sisse lülitamiseks ei pea ise kodus viibima, seda saab teha ka telefonist viibides ise tööl või teises Eesti otsas.

Nutikad pesumasinad suudavad rikete põhjuseid diagnoosida ja eriti edumeelsed mudelid informeerivad tehnilistest probleemidest isegi teenindust.

Pesutsüklit saab mõistagi telefonist või läpakast jälgida ja vajadusel muuta.

Rakenduse kaudu masina juhtimine lubab pesumasina töö ühitada oma päevakavaga – tööl olles lülitate masina sisse ja täpselt koju jõudmise ajaks lõpeb pesemine.

Robottolmuimeja on kui usin koduabiline

Koristamine on kodutöödest üks tüütumaid kohustusi, mida ei ole kuidagi võimalik tegemata ka jätta.

Võimalus haarata pärast väsitavat tööpäeva tolmuimeja järele ja käia sellega terve korter või maja üle ei kõla just kõige ahvatlevamalt.

Robottolmuimejaga seda muret ei ole, tema hooleks võib julgelt kodu koristamise jätta ja minna ise hoopis trenni või kinno.

Eriti mõnus ja mugav on selle väikese abilise puhul see, et ta võib töötada sõltumata ajast ja inimesest. Robottolmuimeja saab rahuliku südamega jätta koristama ja minna ise kodust ära. Naastes ootavad ees puhtusest läikivad põrandad ja vaibad.

Iseteenindavad tolmuimejad puhastavad kõiki levinumaid põrandakattematerjale. Kõige vingemaid mudeleid saab käivitada telefoniäpist ja häälkäsklusena ning nad pakuvad lisaks kuivpuhastusele ka põrandate märgpesu.

On ka võimalik seadistada kindel režiim ja kellaaeg, mil masin ise tööga pihta hakkab.

Külmikust on abi mitte ainult aja, vaid ka raha säästmisel

Isegi külmkapp aitab aega ja raha säästa.

Kuidas?

Väga lihtsalt: nutikad külmikud töötavad Wi-Fi võrgus ja nende sisemusse saab kaeda isegi kodust eemal olles. Külmkappides on sisekaamerad, tänu millele saab poes olles kohe näha, kas piima ja mune veel jagub või peaks juurde ostma.

Ökonoomne on ju seegi, et teatud mudelid suudavad arvestada toiduainete pakenditel kirjas olevat realiseerimisaega, ja anda märku, kui jogurti “parim enne” kuupäev hakkab kätte jõudma.

Ajavõitu annab ka see, kui külmik pakub külmkapis olevate toiduainete põhjal välja retsepte, mida neist valmistada annab. Või siis võimalus kodumasina puutetundlikule ekraanile retsepte salvestada, koostada poenimekirju (mis läbi rakenduse jõuavad ka telefoni) või jätta pereliikmetele teateid.

Nutikatel külmikutel on veel ridamisi funktsioone, mis teie elu lihtsustavad.