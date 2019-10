Apteegireform võib senisel kujul ära jääda

Koalitsiooni apteegireformi töörühm arutas teisipäeval teiste muudatusettepanekute seas võimalust, et loobutakse nõudest, mis keelab ravimite hulgimüügiga tegeleval ettevõttel apteeke omada. Samuti on võimalus, et seadusest kaotatakse proviisoromaniku nõue.

Kui kaotada apteegireformist nõue, et ravimite hulgimüügiga tegelev ettevõte ei tohi samal ajal apteeke omada, ning loobuda ka nõudest, et apteegi enamusosalus peab kuuluma proviisorile, tähendaks see sisuliselt apteegireformi sellisel kujul ärajäämist, vahendas „Aktuaalne kaamera”.

„Me näeme väga selgelt, et eksisteerib oht, et Eestis läheb terve hulk apteeke kinni. Lähevad kinni väikestes kohtades, lähevad kinni ka minu valimisringkonnas Mustamäel ja Nõmmel. Kui sul jääb alles 30 apteegist 20, siis see ka tähendab kättesaadavuse vähendamist,” rääkis rahandusminister Martin Helme.

Praegu kehtiva apteegireformi järgi tuleb Haapsalus sulgeda kaks apteeki ja Lihulas sealne ainus apteek.