Juhtkiri: slaalomirada Haapsalu peatänaval

Haapsalu peatänav on juba teist nädalat kui slaalomirada, mis ajab autojuhte kimbatusse ja tekitab segadust. Iseenesest pole see keeruline lugu: äravajunud kanalisatsioonikaevude kaaned oli vaja tõsta õigele tasemele. Mõeldud, tehtud – augud on ilusasti lahti freesitud, ootavad uut asfalti. Tööde lõppemisel on ka autojuhid kindlasti rõõmsamad, et tee on siledam ja mugavam sõita.

Mõne augu täitmine uue asfaldiga ei tohiks kaua aega võtta, poole päevaga peaks korras olema. Kuum asfalt jahtub ruttu ja tee saabki korda.

Tegelikkus on aga see, et täitmist ootavad asfaldiaugud laiutavad Haapsalu peatänaval juba kaks nädalat. Kuna peatänav on ka väga halvasti valgustatud, on ilmselt nii mõnigi juht aukudesse sõitnud, vandunud ja kirunud ning sõitnud edasi.

Haapsalu peatänav vajab hädasti suurt remonti, sest on ära vajunud, haljastus on aegunud ja kole, parkimisvõimalusi napib. Seda kõike saaks korraldada rekonstrueerimistöödega. Haapsalu linnavalitsus on valinud selle asemel mõne augukese parandamise ja seegi töö võtab arusaamatult palju aega.

Kui kaua veel peab läbima slaalomirada peatänaval? Kui kaua veel peab taluma hoolimatust autojuhtide ja teiste liiklejate suhtes? Need küsimused püsivad vastuseta. Õigupoolest ongi nendele retoorilistele küsimustele keeruline vastata, sest need on rohkem etteheited.

Kui turismihooaeg on lõppenud, pole linna liikluskorraldus enam kellegi asi. Kui oleks suvi ja oleks tulemas näiteks Haapsalu linnapea isikliku ärina korraldatav rokifestival, küllap siis linnafirmad ja -ametnikud kiiresti asja korda ajaksid. Aga on talv, linnas pole kedagi peale alaliste elanike ja nende heaolu pole tähtis. Mahub ju mööda sõitma? Ikka mahub, kuidas teisiti, aga minnalaskmismeeleolu paistab tööde taolisest korraldusest välja.