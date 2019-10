Juhtkiri: autojuhi vastutus

Nagu selgus statistikast, mõlgitakse Läänemaal ja eriti Haapsalus rohkelt autosid, mille omanik on heas usus parklasse või tänava äärde seisma pannud. Ei ole saladus, et liiga suur osa selliste õnnetuste põhjustajatest lahkuvad sündmuspaigalt kellelegi sõnagi ütlemata. Tõenäoliselt päris palju taolistest õnnetustest ei jõua kunagi politsei ega kindlustusfirmade statistikasse, sest kui kahju tekitaja pole teada ning kaskokindlustuspoliisi pole, polegi mõtet kuhugi teatada. Ainukesed, kes sellest kuulevad, on pere, sõbrad ja automehhaanik.

Mida ütleb argpükslikult pagenud plekimõlkijate südametunnistus, teavad vaid nemad ise. Loodetavasti annavad nad endale siiski aru, et ohvrile võivad need sajad eurod, mis ka kaskokindlustuse olemasolul omavastutusena välja käia tuleb, lüüa eelarvesse nutmaajavalt valusa augu. Paljude jaoks on see suur summa, mida vajalikul hetkel ehk polegi kuskilt korraga võtta.

Lääne Elu toimetusele jääb arusaamatuks, miks inimesed ei julge tunnistada, et nad tegid manööverdamisel vea. Keegi ei ole eksimatu. Katab ju kohustuslik liikluskindlustus tekitatud kahju ka neile, kes õnnetuse põhjustasid. Tõsi – järgmisel kindlustusperioodil on kindlustusmakse ilmselt suurem, kuid kas see väike summa kaalub tõesti üles teadmata aega kestva hirmu, et tõde tuleb siiski ilmsiks?

Oma süü tunnistamine ja vastutuse võtmine on üks osa liikluskultuurist. Selle hulka kuulub veel terve rida käitumisoskusi. Nagu õige kiirusega sõitmine, suuna näitamine, korralikult parkimine, õigel ajal tee andmine – lõputu rida oskusi, millest kinnipidamine muudab liikluse mugavaks ja ohutuks kõigile.

Oskus ja julgus oma süüd tunnistada ning mõlki sõidetud auto kojamehe vahele oma nimekaardi jätmine on üks selliseid asju, mis muudavad maailma palju paremaks kohaks.