Pärnumaa tänas Virtsu kooli õpetajaid

Virtsu kooli õpetajad Tiina Markus ja Siivi Jõgi pälvisid Pärnumaa aasta õpetaja tiitli. Markus on Pärnumaa aasta klassiõpetaja, Jõgi Pärnumaa aasta põhikooliõpetaja.

Markus on töötanud Virtsu koolis 40 aastat, sellest esimesed kümme aastat lasteaias. „Ta on täiesti asendamatu, kõigile lastele nagu ema. Samas läheb ta kaasa kõigi uuendustega,” ütles Virtsu kooli direktor Stanislav Nemeržitski.

Jõgi on Nemeržitski sõnul kooli matemaatika ja keemia tugisammas. „Tänu temasugustele õeptajatele hakkavad lapsed matemaatikat austama ja armastama, mitte kartma,” ütles Nemeržitski.

Pärnumaa omavalitsuste liidu hariduskomisjoni esimehe Arno Peksari sõnul oli mõlemas kategoorias konkurents tihe. Markus ja Jõgi on tiitleid noppinud ka tol ajal, mil Virtsu kuulus veel Läänemaa koosseisu. „Pärnumaa aga on tükk maad suurem, kandidaate on rohkem ja sõel tihedam,” ütles Peksar. Jõgi õpilased on olnud matemaatikaolümpiaadidel võrdselt edukad mõlemas maakonnas.

Jõgi on Virtsu koolis töötanud 25 aastat. Ta õppismatemaatikat Tallinna ülikoolis ja Virtsu koolist sai tema esimene töökoht, kuhu ta on jäänudki. Jõgi on öelnud, et tahtis juba keskkooli ajalsaadajust matemaatikaõpetajaks. Mullu sai Jõgi Gerhard Rägo nimelise medali, mida annavad parematele matemaatikaõpetajatele 1990. aastast välja Tartu ülikool ja matemaatika selts. Aastal 2014 pälvis Jõgi maa soola aunimetuse, mida andis välja Hanila vald. Aastal 2013 oli Jõgi Läänemaa aasta õpetaja.

Markus pälvis 2016. aastal Läänemaa aasta klassiõpetaja tiitli.