Merlin Soomets – õpetajaks sündinud

Haapsalu linna algkoolis kuus aastat töötanud Soomets pälvis Läänemaa aasta õpetaja tiitli.

Teisipäeval, 1. oktoobril, mil Lääne Elu Soometsal koolis külas käis, ei tea ta tiitlist veel midagi. On tavaline koolipäev.

Kell on 12. 30. Naerusuine Soomets juhatab tunni sisse soravas inglise keeles, mis lapsi põrmugi ei heiduta – kui ei teaks, siis ei oskaks arvata, et lapsed on seda keelt õppinud ainult kuu aega. Nad ootavad kannatlikult, kuni õpetaja keerulisemad laused eesti keelde tõlgib, tõstavad viksilt kätt ja kordavad vurinal tähestikku. „Pärast räpime,” ütleb õpetaja. Lastel löövad näod särama, siit-sealt kostab tasane „Jee!”.

„Missugune teie õpetaja on?” uurin hiljem laste käest. „Hästi lahke ja hea õpetaja. Ta kasutab väga huvitavaid ja teistsuguseid õpetamise viise,” ütleb 6. klassi tüdruk Ida Orgla.

Soomets on 6. klassi juhataja, kes õpetab seal eesti ja inglise keelt, matemaatikat, kunsti- ja ühiskonnaõpetust. Kuidas neis tundides on, ei tea, aga 3. klassi inglise keele tund on tõesti paras tulevärk – kõik käib sekundi pealt, õpetaja vaatab vahepeal vilksti kella, võlub ekraanile tähestiku, kamandab lapsed püsti ja paneb muusika mängima. Klassist kostavad veel mõned tasased „Jeed!” ja näod lähevad veel rohkem särama. Aropi „Kiki Miki” saatel hakkavad lapsed räppides tähestikku õppima.

Kes ei tea, ja ma kahtlustan, et suurem osa täiskasvanuid ei tea, siis – „Kiki Miki” on laste seas juba tükk aega olnud absoluutne hitt. Õpetaja, peale selle, et ta seda teab, on osanud Aropi teksti eemaldada, nii et lapsed saavad segamatult selle enda omaga asendada. Selle eest veel üks plusspunkt! „Õpetaja, kuidas sa said nii, et on ainult muusika ilma sõnadeta?” uuritakse klassist. „Aga vat sain,” teeb Soomets kavalt nägu, ütleb, et tal on võlunäpud, teenib mõned aupaklikud „Vaud!” ja hakkab ühe sõna juures sumisema nagu elektrihambari. Lapsed sumisevad järele, kuni võõra „these” kõla omasemaks saab.

Esimesed neli aastat oli praegu 29aastane Soomets koolis pesamuna – kõige noorem õpetaja. Enam mitte. Mõnikord vangutavat emad-isad pead, kui kuulevad laste värskemaid nalju või uusi väljendeid õpetaja suust.

„Kas teie õpetaja on vana või noor?” küsin lastelt. Õpetajad, sõltumata east, tunduvad õpilastele alati igivanad. „Noor!” ütleb 6. klassi tüdruk Marii Kalda. Kas see on hea või halb? „Hea,” ütleb tüdruk. „Ta mõistab meid ja teab noorte asju!”

Kui tähestik on kolm-neli korda läbi räpitud ja olukord klassis hakkab meenutama Browni liikumist, kostab klassi eest terav kõlks. Õpetaja laual on pärlmutterroheline kell, selline nagu baarilettidel, et endast märku anda, ja seda on õpetaja ka teinud. Esimese kõlksu peale seiskub Browni liikumine nagu võluväel, lapsed istuvad oma kohtadele. Klass jääb vaikseks.

Sellest nipist oli Soomets kusagilt lugenud. Juttu ei olnud küll kellast, vaid suupillist – suupillimäng on märguandeks, et tuleb tasa olla. Suupillimängu Soomets aga ei oska ja nii tekkiski õpetaja lauale väike roheline kell. Kui see katki läks, kinkisid lapsed õpetajale uue. Palju oleneb Soometsa sõnul ka hääletoonist – mida vaiksema häälega räägib õpetaja, seda vaiksemad on lapsed.

Kui Soometsal oli hääl ära ja ta sai ainult sosinal rääkida, siis valitses klassis hiirvaikus.

Veel üks nipp klassi vaikust saada on käsi üles tõsta. Muidugi tuleb enne kokku leppida. Et kui õpetaja tõstab käe või vajutab kella, siis jäävad lapsed vait. Kokkulepped on Soometsa sõnul vältimatud. „Et me lepime kokku, mitte nii, et mina ütlen ja sina teed,” ütleb Soomets. Mõned asjad aga on nii nagu vanasti. Tunni lõpetab õpetaja. Laps kohalt ei räägi, vaid tõstab käe. Õpetajale ei öelda kuule, sina. „Nad ütlevad mulle õpetaja või õpetaja Merlin,” ütleb Soomets.

Kõikidele nippidele vaatamata – kas pole see siiski kaasa sündinud, kas õpetaja suudab korda hoida või mitte? „Küllap ikka on,” ütleb Soomets naerusui. „Kui sa ikka oled sündinud selle töö jaoks…” Küsin, kas tema on. „Ma arvan küll,” ütleb Soomets. „Või siis on ema mind voolinud.”

Soometsa ema oli aastaid noorsootöötaja. Nii puutus selle tööga Tõrvas, oma sünni- ja lapsepõlvekodus kokku ka Soomets. See oli nii vahva, et ta ei kujuta ettegi, et töötaks kellegi või millegi muu kui laste ja noortega. Gümnaasium lõpetatud, tahtis Soomets minna Tartusse psühholoogiat õppima. Ülikoolilinna eksamitele ta aga ei jõudnud, sest just sel kevadel oli Tõrva laulustuudio neidudekoor võitnud „Laululahingu” saate ja ees ootas tuur ansambliga Fix. Otsus Haapsalu kolledžis klassiõpetajaks õppida tuli äkitselt. „Aga ma olen väga rahul,” ütleb Soomets. „Tallinn ja Tartu ongi minu jaoks natuke liiga suured linnad.” Haapsalusse on ta pidama jäänud – kümme aastat saab täis.

Haapsalu linna algkooli sattus ta juhuslikult. Kolledžiajal töötas Soomets Müüriääre kohvikus. Ühel heal päeval tulid kohvikusse algkooli toonane õppealajuhataja Viive Karnau ja direktor Malle Õiglas, kes olid Soometsa nähes väga imestunud. Mida see neil praktikal olnud tüdruk Müüriääre kohvikus teeb? „Ehmusin, ütlesin, et toon toitu,” meenutab Soomets. Selle peale kutsusid Karnau ja Õiglas teda kooli tööle. Soometsal hakkasid käed värisema ja ta lubas järele mõelda. „Nii see läkski,” ütleb ta. Tuleval kevadel lõpetab Haapsalu linna algkooli tema esimene lend. Kuus aastat tagasi sai Soomets esimese klassi, kes nüüd on jõudnud kuuendasse ja poisid on õpetajal üle pea kasvanud – pikkuse mõttes.

1. september kuus aastat tagasi klassi ees oli siiski paras ehmatus – vastu vaatas poistevägi – viis tüdrukut ja 17 poissi. Praegu on poisse 15 ja tüdrukuid neli. Kui Soomets oma klassist räägib, siis ütleb ta minu lapsed või minu poisid, sagedamini aga hoopis kamraadid või kambajõmmid. „Me oleme kõik üks mõnus kamp,” ütleb Soomets. Kuidas see kambaks kasva(ta)mine käib?

„Ma ei teagi,” ütleb Soomets. „See tuleb kuidagi iseenesest.”

Mõtte peale, et kevadel läheb kamp laiali, lähevad õpetajal silmad märjaks. Juba eelmisel aastal läksid.

„Mina tahaksin oma õpetajaga olla kuus aastat veel,” ütleb 6. klassi poiss Gregor Kalvik.

Soomets ütleb, et tal on klassiga vedanud. Ja lapsevanematega. Ja kooliga. Ja üldse eluga. Mis ei tähenda, et halbu päevi ei olegi. On ikka. Niisugune see õpetajaamet kord juba on – on head päevad ja kehvad päevad.

„Ja ükski päev ei ole teisega sarnane,” ütleb Soomets. „See ongi koolitöös kõige ägedam.”

Soomets on märganud ka seda, et tuju nakkab. Tuled kehvas tujus tööle ja ühtäkki on kehvas tujus ka lapsed, nii et soovitav on tulla heas tujus.

„Õpetaja saab kurjaks ainult siis, kui poisid lollitavad,” ütleb 6. klassi tüdruk Marii Kalda, „aga muidu on tal alati hea tuju.”

Merlin Soomets

* Sündinud 1990.

* Pärit Tõrvast,

* Lõpetanud Tõrva gümnaasiumi ja Haapsalu kolledži klassiõpetajana.

* Läänemaa aasta õpetaja 2019

* Haapsalu linna algkooli õpetaja 2014. aastast.

* Laulab Canzone neidudekooris ja tantsib Ehte rühmas (algkooli rahvatantsurühm).