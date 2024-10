Läänemaa aasta õpetaja on Eneken Viitmaa

Haapsalu kutsehariduskeskuses kuulutati eile Läänemaa aasta õpetajaks Oru kooli muusikaõpetaja ja koorijuht Eneken Viitmaa.

„Eneken Viitmaal on väga tugev maakonnaülene taust – ta teeb Oru koolis head tööd muusika- ja huvihariduse õpetajana, aga ta on ka Canzone koorijuht, ta on tegelenud õpilasfirmadega ja panustab ka kogukonda. Ta tegutseb igal rindel ja oskab vajutada õigetele klahvidele,” loetles SA Läänemaa projektijuht Kaja Rüütel, miks just Viitmaa väärika tiitli pälvis. „Nagu eelmisel aastal õpetaja Tiina Brock, on ka Viitmaa igas mõttes teistele eeskujuks,” lisas Rüütel.

Viitmaa sai eile õhtul õpetajate tänuõhtul ka aasta huviharidusõpetaja tiitli, kokku kuulutati välja üheksa kategooria parimad pedagoogid. Lisaks neile tunnustati Läänemaa hariduse sõpru ja anti välja Läänemaa haridusteo tiitel. Maakonna haridustegu on Lääne piirkonna koole ühendav loodusteadusliku sisuga Arukate õpilaste akadeemia.

Kõik aasta parima tiitli saanud pedagoogid on kutsutud ka laupäeval Jõhvi kontserdimajja galale „Eestimaa õpib ja tänab”, kus kuulutatakse välja riigi parimad õpetajad.

Läänemaalt pääses aasta koolijuhi tiitli nominentide hulka Haapsalu Tarekese lasteaia juhataja Riima Velbre. Riikliku haridustöö elutööpreemia kandidaadid on Haapsalu kutsehariduskeskuse ja Lihula gümnaasiumi loodusainete õpetaja Marje Loide ja Haapsalu Viigi kooli käsitööõpetaja Villu Baumann.

Rüütel tuletas meelde, et praegu, õpetajate päeva eel kuulutatakse välja 2023. aasta õpetajad ja nende hindamisel vaadatakse ka kahel eelneval aastal tehtud tööd. „Eks see natuke segadusse ajab, aga nii on see riiklikult paika pandud,” ütles Rüütel.

Eile õhtul anti Haapsalus üle ka tosin aastate õpetaja tiitlit, mis Rüütli sõnul on staažikatele pedagoogidele omamoodi elutööpreemia.