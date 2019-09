Sprotid õlis ehk raami pandud aeg Haapsalu linnagaleriis

Tiiu Randmann-Mihkla installatsiooni-, foto- ja maalinäitus vaatleb nõukogude aega Haapsalus Krimmi holmil tegutsenud kalatööstuse varemete kaudu.

Täiendi „nõukogude” võiks „aja” eest isegi ära võtta – öelda, et vaatleb aega. Kuigi kunstnik on sidunud näituse kontseptsiooni selgelt ja üheselt just 1980. aastate Haapsaluga, pannud seinale ENSV lipu ja täiendanud kunstiteoseid toonaste lööklausetega, on tal tegelikult läinud korda tabada midagi palju universaalsemat – aja olemust ennast, sõltumata parasjagu valitsevast riigikorrast.

