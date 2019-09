Haapsalu volikogu otsustas tõsta lasteaia osalustasu

Haapsalu volikogu kinnitas 19 poolt- ja kolme vastuhäälega Haapsalu lasteaedade osalustasu kasvu uuest aastast.

Praegu maksab lapsevanem lasteaia osalustasu Haapsalus 24 ja Ridalas 15 eurot. Tulevast aastast tuleb Ridala lapsevanematel maksta 7 eurot rohkem kui seni ehk ligi poole võrra praegusest rohkem. Haapsalu lapsevanematel tuleb uuest aastast maksta senisest 3 eurot rohkem. Summale lisanub toidukulu.

Volikogus ütles Haapsalu aselinnapea Liina Põld, et praegu on Haapsalu lasteaedade kohatasu 79 omavalitse võrdluses 50. kohal – kõige kallim on Kiili vallas, kus tuleb maksta 81 eurot, kõige odavam on Kanepi vallas, kus osalustasu ei ole.

2022. aastast on nii Haapsalus kui ka Ridalas osalustasu 6% alampalgast. 6% jõuab summa astmeliselt – järgmisel aastal tuleb Haapsalus maksta lasteaia koha eest 5% alampalgast ja Ridalas 4%, 2021. aastal Haapsalus 5,5% ja Ridalas 5%.

Haapsalu volikogu liige Lauri Luik uuris, kas linnavalitsus on kaalunud siduda lasteaia kohatasu Läänemaa keskmise palgaga. Seda linnavalitsus arutanud ei ole. Küll aga ütles Põld, et on arvestanud, et lapsevanema osalus oleks 10% kogutegevuskuludest.

Volikogu liige Toomas Vallimäe ütles, et ühinedes ei pidanud kellelgi halvemaks minema. Merle Mäesalu uuris, millal ühtlustuvad Haapsalu ja Ridala lasteaiaõpetajate palgad. Põld vastas, et ühinemisperioodi lõpuks.

Uuel aastal on lasteaia osalustasu Haapsalus 27 eurot ja Ridalas 22 eurot.