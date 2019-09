Haapsalu kirjandusklubi alustab taas: esimene külaline on Rein Veidemann

Järgmisel neljapäeval, 12. septembril kell 17.30 äratab Haapsalu raamatukogu oma

lugemissaalis (Posti 3) taas ellu kirjandusklubi. Hooaja esimeseks külaliseks on kutsutud professor Rein Veidemann.

Rein Veidemann on mees, kelle kirjanduse tundmine on aukartustäratav, kellelt hiljaaegu ilmus autobiograafilise triloogia „Wiik“ kolmas osa „Piimaring“ ja kes äsja võttis vastu Vabariigi presidendi tänukivi Rahvarinde eestseisuse nimel, olles Balti keti üks korraldajaid.

Kirjandusõhtu idee „Oleme need, mida me loeme“ sündis mõttest rääkida kuulajatele, mida võiks ja peaks üldse lugema ning kuidas me oma lugemuse põhjal maailma peegeldame. Kuulajad saavad kaasa rääkida ja arvamusi avaldada raamatute teemal. Kirjandushuvilistele on vaadata ka raamatunäitus „RV 20“, kuhu professor Rein Veidemann on valinud kakskümmend oma soovitatud raamatut, mida tasub lugeda.

Rein Veidemann on lubanud kaasa võtta ka oma uusima raamatu “Piimaring“ eksemplare, mida saab osta ja muidugi ka autogrammi küsida. “Piimaring” on kolmas ja viimane raamat Rein Veidemanni autobiograafiliste sugemetega romaanitriloogiast “Wiik”, millest eelmised

kaks olid “Lastekodu”, 2003 ja “Tund enne igavikku”, 2012.