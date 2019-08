Homme on taluturg tavapärasest suurem

Neljapäeval on taluturg uhkem kui tavaliselt, sest Haapsalu OTTile tulevad külla OTTi tootjad üle Eesti.

Talutootjad tulevad üle Eesti Haapsallu, sest sel nädalal liiguvad OTTi kauplejad karavaniga ringi üle Eesti. Haapsallu tulevad väiketootjad Viljandist ja siit edasi lähevad Muhu- ja Saaremaale.

Seda, palju kauplejaid homme turule oodata on, ei osanud Läänemaa OTTi eestvedaja Karin Tiit öelda, sest viimastel päevadel on lisandub aktiivselt mujalt tulnud müüjaid. Kõik tavapärased Läänemaa OTTi müüjad on kohal. „Turuplats on täis tootjaid,” ütles Tiit.

Näiteks on homsel taluturul tavapärasest rikkalikum suitsuliha ja –singi valik ning saab osta õunaäädikast valmistatud jooke.

Lisaks toiduainetele saab homsel taluturul osta ka sooja toitu ja juua. Üritust juhib kohaliku toidu propageerija Emil Rutiku.

Talutoidu karavan alustas ringreisi üle Eesti teisipäeval Võrust ja lõpetab laupäeval Saaremaal. Haapsallu jõuab karavan tavapärasel taluturu ajal. „Me ütlesime kohe ära, et meie OTTi aeg on selline ja tulge siis, nad ise tahtsid ka enam-vähem samal ajal tulla,” ütles Tiit.