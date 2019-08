Lähtru-Loigul kasvab maheküüslauk

Lääne-Nigula vallas Suure-Lähtru külas Lähtru-Loigu talus kasvab Eestis küllaltki haruldane maheküüslauk. Ajalooliselt on tegemist Loigu taluga, ent kuna sellenimelisi on Eestis küllaga, otsustas pererahvas eristumiseks lisada talu nimesse küla nime – Lähtru-Loigu, kirjutatakse tänases Postimehe lisalehes Maa Elu.

Loigul on talu peetud kogu aeg, kolhoosiaja lõpus oli neli-viis lüpsilehma. Kui talu Lembit Gildenile jäi, asus ta koos abikaasa Ulviga mõtlema, mida sellega peale hakata. Algatuseks rajati kasvuhoone tomati ja kurgi jaoks. Nüüdseks on maas ka kartul.

Aga talumaa oli vaja ka teenima panna. Kuna tundus, et küüslauk on hinnas ja seda mahedana kuigi palju ei kasvatata, otsustatigi selle kasuks. Esimene saak koguti 2014. aastal.

Talul on 25 hektarit maad, küüslauku kasvatatakse kolmel hektaril. Küüslauk on nagu iga teinegi köögivili: et selle kasvatamisest elatuda, tuleb seda teha mastaapselt. Lembitu arvutuste järgi vähemalt 20 hektaril. Ta on välja arvutanud ka tarviliku investeeringu suuruse – 300 000 eurot.