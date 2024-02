Politsei jätkas surnuna leitud vastsündinu ema otsinguid

Politsei jätkas täna Suure-Lähtru külas maastikuotsingut, et saada vihjeid esmaspäeval leitud vastsündinu ja tema ema kohta.

Esmaspäeva lõuna ajal sai politsei teate külast leitud surnud vastsündinu kohta ja alustas koheselt ema otsingutega, kes võib abi vajada.

Kolmapäeval kammis politsei ahelikus läbi maastikku Suure-Lähtru ümbruses, otsides kohta, kust koer vastsündinu leida võis, et saada sedakaudu vihjeid edasi tegutsemiseks. „Kammisime veelkord suuremate jõududega läbi kogu piirkonna ja suurendasime otsinguala, et veenduda, et oleme leidnud ja talletanud kõik võimalikud jäljed ja infokillud, mis piirkonnas olla võivad,” ütles Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin.

