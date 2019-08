Haapsalu tähistab sünnipäeva raamatu ja tulevärgiga

Homme kell 17 kuulutab Haapsalu linnapea Urmas Sukles Kodaniketorni juures avatuks Valge Daami Aja ja Haapsalu 740. sünnipäevapeo, mis kestab kolm päeva.

Samas esitletakse linna sünnipäevaks välja antud raamatut „Haapsalu. Aeg. Inimesed”, mis annab inimeste kaudu ülevaate Haapsalu ajaloost. „Haapsalu elanikud, Haapsaluga seotud inimesed, Haapsalut külastanud inimesed,” loetles raamatu koostaja Ülla Paras. Vaateid ja maju on kogumikku jõudnud vähe. Kui Paras kaheksa kuud tagasi hakkas seda koostama, teadis ta kohe, et keskendub inimestele, kes on Haapsalu tänavail kõndinud. Teoses on üle saja foto.

