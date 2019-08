Vihm häirib külvi enam kui lõikust

Võrreldes mulluse põua-aastaga on tänavune teraviljasaak väga hea, kuid pidev vihmasadu võib põllumehe rõõmu rikkuda.

Vihm on mitmel pool Eestis põllumehed kurvaks teinud. „Ma ei oska nüüd öelda, kas see on kurb. Pigem on praegu veel tavapärane sügis,” nentis Ohtla Põllu omanikeringi kuuluv Hardi Rehkalt esmaspäeva keskpäeval. „Tuleb oodata. Ilmateade annab lootust, et peaks kõik lõikused-külvid tehtud saama.”

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!