Juhtkiri: melu ja möllu kooselu

Haapsalu on end vaiksest mudalinnast ümber kujundanud melu ja möllu linnaks. Ega ääremaal muud moodi ellu jääda saagi, kui kümnete tuhandete kaupa külastajaid kohale meelitada ja neilt raha viisakalt kätte saada. Suvi on lühike ja selle aja jooksul tuleb ülejäänud aastaks elamisraha koguda. Seda teavad kõik Haapsalu söögi- ja ööbimiskohtade pidajad.

Haapsalus, nii nagu teisteski omavalitsuses, on kehtestatud avaliku korra eeskirjad, kus on täpselt kirjas, mis kell algab öörahu. Ja muidugi tuleb avalike ürituste korraldamiseks taotleda linnavalitsuselt luba. Tihedalt täis pikitud vanalinna söögi- ja ööbimiskohad peaksid toimima nii, et nende tegevus naabreid ja nende kundesid ei häiriks. Sealsetest elanikest rääkimata.

Haapsalu vanalinn on kohvikuid, pubisid ja külaliskortereid puupüsti täis. Enamik neist on suvel välja müüdud. Melu ja möllu kooseksisteerimine on küll keeruline, kuid mõistliku suhtumise korral on seda võimalik nii korraldada, et hundid oleksid söönud ja lambad terved.

Linnavalitsus andis eile Augustibluusi nädalavahetuseks avaliku ürituse korraldamise loa kahele lärmakale meelelahutuskohale. Ühe lärmi üle kurdavad naabermajade elanikud, teise tegevus paneb proovile majutuskohas ööbijate närvid.

Linnapea Urmas Suklese sõnul ei ole kummagi koha alkoholimüümise õigust mõtet päevapealt lõpetada, sest ega ju linna külalised süüdi ole, et neid melukohtade vähendamisega karistama peaks. On ju mõlemal kohal ka oma suured plussid. Et elu linnas peab kestma ka pärast kontserdi lõppu, teab Rock in Haapsalu korraldaja Sukles imehästi. Samas on ülejäänud vanalinnale oluline, et rahvarohkusest kasu teenivad ettevõtmised ka ülejäänud äridega arvestaksid.

Linnapea ütles, et nii Aial kui ka Hoovil hoitakse nädalavahetusel silm peal. See võiks olla neile ka viimane katse, sest kui latt maha aetakse, peavad nad edaspidi suutma konkurentsis püsida ilma alkoholiloata.