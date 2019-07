Kaks kolmandikku postipaki tellijatest deklareerib saadetise ise

Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel esitati eelmisel aastal 53 000 eraisiku postipaki deklaratsiooni. Sellest pea 33 000 juhul täitis tollideklaratsiooni inimene ise, vältides sellega täiendavat teenustasu.

MTA tolliosakonna tolliteenuste arenduse valdkonna juhi Ursula Riimaa sõnul on ameti eesmärk pakkuda võimalikult lihtsaid ja mugavaid teenuseid, mis võimaldaksid inimestel vajalikud toimingud sooritada ilma kõrvalise abita.

„Kolmandatest riikidest postipaki tellimine on järsult hoogustunud ning koos sellega ka inimeste arv, kes puutuvad kokku meie teenustega. Seetõttu tegime kasutajatelt laekunud tagasisidet aluseks võttes postipaki deklareerimise e-teenusele uuenduskuuri, mis võimaldab kasutajatel ise oma pakk mugavalt deklareerida ja hoida seeläbi kokku teenustasude arvelt,“ ütles Riimaa. „Kuna kullerfirmade poolt küsitav minimaalne teenustasu ühe postipaki deklareerimise eest on 10 eurot, siis on juba ühe postipaki pealt kokku hoitav summa arvestatav,“ lisas ta.

Postipaki iseseisvaks deklareerimiseks on vaja paki saatedokumente, mille reeglina saadab kullerfirma, ning paki sisu ja väärtust tõendavat dokumenti (näiteks ostuarve või saatedokument). Nende põhjal tuleb postipaki e-teenuses nõutavad väljad täita ning saab kohe pangalingi vahendusel ka maksud tasuda.

Võrreldes e-teenuse eelmise versiooniga on muutunud see, et kauba andmete sisestamisel ei pea enam „Lisan“ nuppu vajutama. Kauba andmed salvestuvad automaatselt ja „Lisan“ nuppu peab kasutama siis, kui soovitakse järgmist kaupa lisada. Samuti on saatekulu lahter nähtav kohe kauba kohta info sisestamisel ning deklaratsioonide loendisse on lisatud PDF versiooni allalaadimise võimalus.

Postipaki deklareerimise e-teenus on leitav e-maksuametis/e-tollis e-tolliteenuste menüü alt. E-teenuse arendas maksu- ja tolliamet koostöös rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse ja Cybernetica AS-iga.