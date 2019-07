Kristina Tammaru: majutusteenustele 14päevane taganemisõigus ei laiene

Majutust vahendavate veebilehtede või äppideta ei kujuta paljud reisimist enam ettegi, kuid mõnikord esineb ka kogenud reisijail ootamatuid probleeme.

Sageli arvatakse ekslikult, et internetis tellitud majutust saab 14 päeva jooksul tasuta tühistada viidates Euroopa Liidus kehtivale 14-päevasele taganemisõigusele.

Enim kasutavad eestlased booking.com ja Airbnb rakendusi. Paraku on internetis majutust broneerides juhtunud, et tarbija eeldab ekslikult, et tal on õigus 14 päeva jooksul tehingust taganeda, nagu netiostude puhul ELi seadus reeglina ette näeb. Majutusteenustele aga see ei laiene — iga teenusepakkuja võib ise tühistamis- ja muutmistingimuste üle otsustada ning need on tarbijale broneeringu kinnitamise järel siduvad. Oluline on iga broneeringu puhul teada täpseid tingimusi, kuna sama vahendusportaal võib pakkuda eri hotelli või korterite majutust eri tingimustel.

Tühistamise kiirus ei päästa

Näiteks broneerib inimene ekslikult tagasimaksevõimaluseta majutuse ja selle avastamisel soovib broneeringut tasuta tühistada, viidates oma kiirele reageerimisele. Paraku pole majutusasutused kohustatud broneeringut tasuta tühistama, kui vastav tingimus on tarbijale enne tehingu sõlmimist teatavaks tehtud. Ei arvestata ka seda, kui tarbija põhjendab tühistamissoovi omapoolse eksitusega.

On olnud juhuseid, kus tarbijad on jätnud tähelepanuta ka teisi majutusasutuse seatud tingimusi ning seeläbi kahju kannatanud. Näiteks on osal hostelite või külaliskorterite tingimus, et saabuma peab kindlal kellajal või enne teatud aega — hiljem ei ole tarbijaid võimalik enam majutuspaika sisse lasta. Sellise tingimuse tähelepanuta jätmisel võib tekkida olukord, kus reisijad ei pääsegi liiga hilise saabumise korral ööbimispaika, kuigi on selle eest ette tasunud.

Ettevaatust filtritega

Enamik vahendusportaale pakub võimalust majutuspakkumisi filtreerida, näiteks saab märgistada, et kuvataks ainult neid majutusvõimalusi, kus on bassein, wifi, tasuta tühistamise võimalus, hommikusöök jms. Olles filtrite abiga sobiva majutuseni jõudnud, tuleks enne broneeringu vormistamist kindlasti väga tähelepanelikult üle kontrollida, kas nimetatud teenused ja tingimused on ka soovitud kuupäevadel ja valitud toatüübi puhul olemas.

Kuigi majutuse broneerimisel on mugav kasutada nutiseadmeid ja telefonis asuvaid äppe, on soovitatav kallimad või pikemaajalised majutused vormistada läbi nö „suure ekraani“ ehk arvutis, sest seal hoomab kõiki pakkumise ja broneeringu tingimusi paremini.

Alati on soovitatav lisaks kirjeldusele „guugeldada“ internetis ka teiste reisijate fotosid ning tagasisidet.

Mida teha probleemide korral?

Kahjuks on juhuseid, kus tarbija on kõik õigesti vormistanud, kuid majutusega tekib siiski probleeme – näiteks ei vasta tuba või muud teenused lubatud tingimustele, ekslikult on tarbija arvelt maha võetud rohkem raha kui kokku lepitud või tekib muid möödarääkimisi. Sellises olukorras saavad tarbijad Euroopa Liidus registreeritud teenusepakkujatega tekkinud vaidluste puhul abi ja nõu küsida EL tarbija nõustamiskeskusest, mis on tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti piiriüleseid kaebusi lahendav üksus.

Kristina Tammaru, ELi tarbija nõustamiskeskuse juhataja