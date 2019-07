Lihulasse tuleb näitus mehaanilisest elust

Laupäeval, 3.augusti kell 13 avab Lihulas Tapamaja Galeriis oma näituse “Mehaaniline elu” Soome kunstnik Ari Liimatainen.

Liimatainenitel on aastaid suvekodu vanal Läänemaal Nehatu koolimajas ja Liimataineni üle-elusuurune betoonist skulptuur mehest ja koerast üllatab Nehatu teeristi sattujaid. Liimataineni näitused on olnud eksponeeritud erinevates maailma paikades ja ka Eestis ei ole see esimene kord tema teoseid näha. Varasemalt on ta teinud siin koostööd Navitrolla ja Priit Pajosega.