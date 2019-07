Elu24: Haapsalu triatlon on nahalööbe tõttu külge saanud halva maigu

Postimehe veebiportaalis Elu24 kirjutatakse sellest, et pühapäeval Haapsalu triatlonil osalenuist olevat mitmed väidetavalt saanud nahalööbe. Kuigi Postimehe sõnul on Haapsalu triatlon on nahalööbe tõttu külge saanud halva maigu, ei kinnita korraldajad ega ka terviseamet Postimehe väidet.

“Spordivõistlus, mis tutvustab triatloni kui tervislikku mitmekülgset spordiala ja jätkab triatloni traditsiooni Haapsalus, on saanud külge halva maigu, kuna mitmed triatlonil osalejad on väidetavalt saanud nahalööbe,” kirjutatakse Elu24-s. “Üks pereema rääkis, et tema ise, tema teismelised tütred ja triatlonist osa võtnud abikaasa said kõik lööbe ja saavad nüüd selle vastu ravi. Seda vaatamata sellele, et rannas lehvis roheline, ujumist lubav roheline lipp.”

Elu24 rääkis ka triatloni korraldanud jalgrattaklubi Paralepa esindaja Agu Lehemaaga, kes sõnas, et tema kuuleb asjast esimest korda. “Ma käin seal iga päev ujumas ja minuga on kõik korras. Rannas on roheline lipp ja seal tohib ujuda. Ma ei oska rohkem kommenteerida,” sõnas Lehemaa.

Paralepa jalgrattaklubi eest rääkis ka Jaan Saviir, kes samuti ütles, et kõik on korras. “Ei ole märganud endal täpikesi, ega kuulnud varasemalt ohvritest,” ütles Saviir.

Elu24 võttis ühendust SA Läänemaa Haiglaga, kelle esindaja sõnul ei ole selliste tundemärkidega patsiente erakorralise meditsiini osakonda pöördunud.

Ka Haapsalu linnavalitsusest kinnitati, et nende poole ei ole keegi kaebustega pöördunud.

Ka terviseameti Läänemaa esindusele ei ole ühtegi kaebust tulnud. Eile teostatud vaatlusel oli vesi visuaalselt puhas, supluskoht rahvast täis. Lääne regionaalosakonna vaneminspektor Lea Kiis sõnas, et viimased, 11. juulil võetud Vasikaholmi veeproovid olid korras. “Kõige esmane soovitus on, et pärast merevees suplemist tuleb end kindlasti üle pesta,” ütles Kiis.

G4S rannavalve, kes on kuulutanud Vasikaholmi ranna ujumiskõlbulikuks, sõnab, et nad on inimeste lööbest teadlikud, kuid veest nad midagi eriskummalist märganud ei ole.