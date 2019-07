Vormsi raamatukogu saab 100aastaseks

Vormsi raamatukogu tähistab laupäeva keskpäeval oma 100aastast sünnipäeva seminariga Vormsi koolimajas.

Ettekandega esineb kunagine Vormsi raamatukogu juhataja, 83aastane Meeli Süster, kes kõneleb raamatukogutööst nõukogude ajal. Süster töötas Vormsi raamatukogus aastatel 1956-1983, kokku 27 aastat.

Vormsi raamatukogu praegune juhataja Ene Rand ütles, et teadaolevalt on raamatukogus saja aasta jooksul olnud kümme juhatajat. Seminarile on lubanud tulla ka Annika Lilja, kes on raamatukogus töötanud aastatel 1983-2005 ja selle aja sees raamatukogu neli korda ühest kohast teise kolinud.

Rand on koostanud näituse kogu vanematest raamatutest. Neist vanim on 1893 trükitud piibel. Raamatukogu esimest templit kannab 1913 Stockholmis välja antud rootsikeelne aianduse käsiraamat. „Raamat on rännanud vahepeal Rootsi ja jõudnud sealt tagasi saarele,” ütles Rand.

Rand lisas, et kui kellelgi on materjali Vormsi raamatukogu kohta, siis sellest on ta väga huvitatud.

Vormsi raamatukogu on asutatud kooli juurde 1919. aastal. Esialgu oli raamatukogu rootsikeelne, 1924. aastast eestikeelne.