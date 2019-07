Vormsi ja Lõuna-Läänemaa noored jalgpallurid pidasid sõpruskohtumise

Vormsis toimus juba neljandat aastat noortele jalgpalluritele suvine jalgpallilaager. Nädalane jalgpallilaager on nagu taoline laager ikka, kaks korda päevas toimuvad treeningud, erinevad suvised mängud ja muidugi ei puudu ka rannamõnud, kui ollakse ümbritsetud veega. Õhtul võetakse jalgpallipäev koos kokku, räägitakse lastega kõik tehtu koos läbi ja tutvustatakse järgmise päeva tegemisi.

Vormsi jalgpallilaagris töötavad lastega Viljandi JK Tuleviku noortetreenerid. Laagri peatreener Björn Berggrenile, kes ise Vormsilt pärit lisaks veel endised JK Tuleviku mängijad, nüüdsed treenerid Gerdo Juhkam ja Karel Kübar.

Laager sai alguse saarel suvitava teatrimees Karl Kermese initsiatiivist, kes uuris Berggrenilt, kas selline noorte suvine laager oleks mõeldav. Nüüdseks on laager toimunud neli suve ja igal aastal on saarele tulnud üle 20 noore jalgpalluri. Lisaks saare oma lastele tegid sellel aastal toimunud laagris kaasa noormängijad üle Eesti. Esindatud olid sellised klubid nagu Läänemaa JK, Viljandi JK Tulevik, FC Elva. Lisaks mitme Tallinna klubi noored, eesotsas FC Levadiaga.

“Laagrisse tulijatega on nii, et see on nagu selline sõna kaudu leviv info. Kes soovib tulla saab kaasa võtta veel sõbra ja nii see on läinud,” ütles Berggren.

Vormsi jalgpallilaagris toimub jalgpallialane töö imeliselt kaunis ja erilises kohas paiknevas jalgpalliväljakul. Vormsi koolimaja taga, mändide keskel asuv 65×40 meetri suurune jalgpalliväljak kohe kutsub mängima ja harjutama. Kõik muu on ka käe-jala juures: pood, kohvik, laululava ja muidugi koolis korralikud pesemistingimused. Just linnalastele, kes taolises kohas sportinud ei ole, võib jääda mulje sporditegemisest tõelises paradiisis.

Eelmisel aastal otsustasid Vormsi jalgpallilaagri treenerid tuua laagri päevakavva uue tegemise. Sõprusmängule kutsuti Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi noored. Otsekohe võeti see kutse mandriklubi poolt vastu. Traditsiooni jätkati sellel aastal.

Mõlemad, nii Vormsi laager, kui Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi panid välja 21 liikmelise võistkonna, mis jaotati kolmeks eritiimiks. Seda just selleks, et kõik lapsed saaks mängida vastavalt oma tasemel võistkonna vastu. Kõige nooremad, kelle hulgas veel ka lasteaiapoisse ja ka tüdrukuid, siis keskmine grupp ja vanem, teistest kauem jalgapalliga tegelenud poisid.

Kõik võistkonnad mängisid kordamööda ja kõigile jagus 2×45 minutit hulgaliselt minikohtumisi. Noorte jalgpallilaste poolt sai väljakul näha ennastsalgavaid etteasteid. Nii kõige väiksemad, kui ka kõige vanemad pakkusid väljakuääres kaasaelavale rohkearvulisele publikule jalgpalli igale maitsele. Igas mängus võis noorte poolt näha tarka jalgpalli, ilusaid kauglööke, meisterlikke triblinguid. Eriliselt suure aplausi said oma mängule kõige väiksemad põnnid, kes vaat, et kõige suurema tuhinaga mängus sees olid.

Kuigi sõpruskohtumise idee ja mõte oli pakkuda lastele tore jalgpallipäev, loeti lõpuks ka väravad kokku. Kui eelmisel aastal oli üldseis jäänud 3:3 viiki, siis sellel aastal olid üldskooriga 5:3 paremad külalised.

Kõiki jalgpallilapsi premeeriti pealtvaatajate aplausi saatel medalite ja kosutava jäätisega. Lisaks olid eriauhinnad mõlema võistkonna parimatele. Mart Poomi väravavahisärgid võitsid endale Vormsi Jalgpallilaagri võistkonnast Sander Toms ja Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubist Paul Lomp.

Tuleval aastal toimub laager Vormsil juba viiendat suve ja kolmandat korda sõidavad saarele ka Lõuna-Läänemaa Jalgapalliklubi noored.