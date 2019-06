Parvlaev Regula asub tänasest Virtsu-Kuivastu liinile

TS Laevad lisab suvekuude suurenenud reisinõudluse rahuldamiseks Virtsu-Kuivastu liini reisigraafikusse alates neljapäevast parvlaeva Regula reisid.

Kolmas laev teeb suveperioodil 20. juunist kuni 29. augustini kokku 513 reisi, teatas TS Laevad.

TS Laevade juhatuse liikme ja teenindusjuhi Pille Kauberi sõnul on suveperioodil oodata hüppelist reisijate kasvu.

“Suvekuudel ehk perioodil juuni-august reisib umbes 40 protsenti kogu TS Laevade aastasest reisijate mahust. Kõige aktiivsem suvekuu reisimiseks on juuli, mil külastatakse Eesti suursaari üle kolme korra rohkem kui talvekuudel. Üks aktiivsemaid tähtpäevi on kindlasti jaanipäev. Hetkel on jaanipäeva nädalavahetuseks veel võimalik e-pileteid praamid.ee lehelt ette osta ning vältida sellega järjekorras seismist,” rääkis Kauber.

Parvlaev Regula reisidele on võimalik osta üldjärjekorra e-pileteid. Üldjärjekorra e-pileti erinevus e-piletiga, mis on ostetud kindlale reisile on see, et üldjärjekorra e-pilet ei ole seotud ühegi konkreetse reisiga.

Üldjärjekorra e-piletit saab osta veebilehe praamid.ee kaudu samal päeval, pilet hakkab kohe kehtima ning kehtib pileti ostmise päeval ja kahel sellele järgneval päeval ehk 48 tundi. Samuti on võimalik üldjärjekorra e-piletit muuta. Soetatud üldjärjekorra e-piletiga reisides ei ole vaja piletikassade järjekorras ootama jääda, sadamaalale jõudes saab läbida e-pileti värava. Sadama kogumisalal suunatakse sõiduk üldjärjekorda.

TS Laevad OÜ teenindab parvlaevaliiklust mandri ja Muhu ning Hiiumaa vahel.