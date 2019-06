Arnold Rüütel: uus põlvkond ei tunne föderaalriigi hädasid

Ekspresident Arnold Rüütel ütles laupäeval EKRE kongressil peetud kõnes, et uus põlvkond ei ole võtnud vaevaks viia end kurssi föderaalriigi pahupoolega.

“Kas see on väärtuste kriis, kui me julgeme mittesoovitavaks pidada

liikumist Euroopa kui föderaalriigi suunas,” küsis Rüütel enda kõnes retooriliselt.

“Meil, eestlastel, nagu ka teistel endises NSV Liidus elanud rahvastel, on föderaalriigis elamise pikaajaline kogemus. Tundub, et pealekasvanud uus põlvkond ei ole võtnud vaevaks seda kogemust tundma õppida ja oma seisukohti kujundada selleks, et seista Euroopa kui iseseisvate riikide liidu, mitte liitriigi eest. Inglismaa lahkumine Euroopa Liidust on ju selge näide selle poliitika ohtlikkusest,” ütles Rüütel.

“Sisuliselt esimest korda pärast Eesti taasiseseisvumist on meil valitsus, kes suudab seista suveräänse Eesti eest. Siit ka see hüsteeriline vastasseis. Vahendeid valimata püütakse lõhkuda tekkinud valitsuskoalitsiooni,” kõneles Rüütel.