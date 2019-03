ETKL: kõik šaakali, haneliste ja sookurgede kahjud tuleks registreerida

Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL) kutsub oma liikmeid alanud hooajal kõiki šaakali ja haneliste ning sookurgede kahjusid registreerima, milleks on loodud keskliidu kodulehele vastav rakendus.

ETKL tegevjuhi Kerli Atsi sõnul on vaja ülevaadet, kui palju neid kahjusid kokku tekitatakse ning seejärel saab paremini kavandada ka tegevusi kahjude vähendamiseks, teatas liidu esindaja teisipäeval BNS-ile.

“Lõime selle tarbeks koduleheküljele spetsiaalse rakenduse, mille abil on talupidajatel mugav nii kiskjate kui ka rändlindude kahjud registreerida“ ütles Ats. „Siiani lõid paljud käega ja nii ei tea me tänaseni, kui suure ulatusega tekitatud kahjud on. Loodame, et talunikud võtavad uue süsteemi omaks ja annavad senisest aktiivsemalt kahjudest teada.”

Aasta aastalt on suurenenud rändlindude arvukus ja koos sellega ka teraviljakasvatajatele tekitatud kahjud. Sama kehtib ka uue liigi šaakali kohta. Šaakal on väikeuluk, kes tekitab järjest enam kahjusid lambakasvatajatele ja muudab kohati lambakasvatuse raskeks kui mitte võimatuks. Samas ei hüvitata šaakali poolt tehtud kahjusid.

ETKL-i nõuniku Jaanus Põldmaa sõnul on mõistlik saada ülevaade kahjudest. „Põllumajandus ei ole mitte ainult elustiil vaid ikkagi majandustegevus, millest maapered elatuvad,“ sõnas Põldmaa. „Me ei ole mitte kuidagi lindude loomade vastu, vaid oleme oma tegevuse poolt. See on normaalne, et linnud ja loomad tahavad süüa, küsimus on selles, kes kannab kahjud.“ lisas Põldmaa „Me ei ole nõus, et talupidaja peab kahjud üksi kandma samal ajal kui loodus on meie ühisvara.“

Loodud rakenduse abil loodetakse kindlaks teha kahjude summa ja nende paiknemine üle riigi. Seejärel on võimalik nõuda nende kahjude õiglast hüvitamist.

ETKL ootab põllukahjusid kirja panema aadressil www.taluliit.ee/pollukahjude-sisestamine/