Maaeluminister: hirmul toidu varude vähenemise osas pole alust

Maaeluminister Arvo Aller märkis laupäeval, et valitsuses reedel heakskiidu saanud abimeetmete raames on nähtud põllumeestele ette toetused lisaks kevadhooajale ka suveks ja sügiseks, ühtlasi pole alust hirmudel, et toidu varud hakkaksid vähenema.

Alleri sõnul on näha ja rõõm tõdeda, et kevadkülvid käivad ja Eesti sügisese toidulaua ettevalmistused saavad tehtud. “Mis puutub koroonaviirusesse, siis maapiirkonnas seda väga näha ei ole, sest ka asustus on hajusam, ning kindlasti põllumajandustöödel järgitakse 2+2 reeglit,” ütles Aller.

Reedel valitsuses kinnitatud toetusmeetmed toovad Alleri sõnul maaeluvaldkonda üle 200 miljoni euro, mis on suur tunnustus nii põllumeestele, kuid ka valitsusele, kes näeb pikka perspektiivi ning on valmis kõiki neid meetmeid rakendama lisaks kevadperioodile ka suvel ja sügisel.

Alleri sõnul on mai alguses põllumehi suure leevendusena ootamas ka aktsiiside langetus, mis reaalselt jätab põllumeestele raha alles.

“Samas toidu tootmine jätkub, toiduainetööstused teevad oma igapäevast tööd. Ja ei ole mingeid märke, et toidu varud ja toodetavad kogused hakkaksid vähenema. Poodides on piisavalt kaupa – teeme poodi minnes nimekirjad ja ostame nii palju kui vaja,” ütles Aller, kutsudes üles ostma kodumaist kaupa.

Hea lugeja, anna teada, kas ja kuidas on toidupoodides pakutav kaubavalik muutunud.