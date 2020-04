HÕFF sukeldub internetti

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival on esimene žanrifilmide festival maailmas, mis 100protsendiliselt internetti kolis, kuid on sellegipoolest vägagi kohal ka Haapsalus, lubas intervjuus Lääne Elule HÕFFi juht Helmut Jänes.

Kirjeldage seda hetke ja esimesi mõtteid, kui te HÕFFi meeskonnaga saite aru, et koroonakriisi tõttu võib kevad sel aastal hoopis teisiti tulla.

See hetk on mul päris hästi meeles. Meil oli just vahetult enne eriolukorra välja kuulutamist HÕFFi koosolek, kus me juba alternatiividele mõtlema hakkasime – mis juhtub siis, kui kehtestataksegi liikumis- ja kogunemispiirangud? Juba siis veeretasime ideed, kas oleks võimalik festivali vajadusel internetti kolida, kui koroonaga asjad väga tõsiseks lähevad. Meil oli kolm varianti: kas jätta festival sel aastal üldse ära, hakata festivali ette valmistama lootuses, et ehk saame HÕFFi teha näiteks mais või juunis või teeme ära, aga onlainis.

See kõlab ise juba nagu stsenaarium postapokalüptilise filmi jaoks, mis sobiks HÕFFile.

Jaa! Filme koroonaviiruse tulekust ja tagajärgedest on juba ka tehtud ja neid näeb HÕFFilgi. Filmitegijad on väga kärmed selliseid olukordi ära kasutama. Elu on ju praegu kõike muud kui tavaline. Apokalüpsis on juba ehtne ja ka kõige räigemad ulme- ja õudusfilmid ei suudaks tegelikkust paremini kujutada kui päriselu ise. Oleme, jah, sinnamaani jõudnud…

Aga kui selle emotsiooni saatel saabus 12. märts ja valitsuse teadaanne, hakkasid kohe liikuma e-kirjad ja telefonikõne – mis me nüüd teeme? Sel hetkel me tegelikult veel lootsime, et ehk õnnestub festival ikkagi Haapsalus teha. Kolisime kõik kodukontoritesse tööd tegema ja leppisime kokku, et tark ei torma – võtame rahulikult ja ootame uut infot. Aga siis juba hakkasime valmistuma selleks, et tuleb onlaini minna.

Kas maailmas on varem peetud filmifestivale, mis toimuvad veebikeskkonnas?

Täies mahus mängufilmifestivale pole minu teada veebis keegi veel teinud. Selleks hetkeks – märtsi keskpaigaks ei olnud meil veel võtta suuri eeskujusid. Tol momendil olid kõik festivalid täpselt samas situatsioonis ehk tuli hakata mõtlema uut moodi. Mõned festivalid olid küll proovinud osaliselt filme onlainis näidata, aga et kogu festival kõigi oma eriüritustega oleks onlaini tõstetud – ei tea, et seda oleks varem tehtud.

Mitmed suured, sealhulgas Brüsseli ja Amsterdami žanrifilmfestivalid jätsid või jätavad oma festivalid järgmisse aastasse ja mis hakkab saama nendega, kes tulevad pärast meid, seda ei tea veel keegi.

Aga filmifestivalid on teravalt tajunud oma rolli filmimaailmas, filmitegijate ja vaatajate kokkuviijana ja väärtfilmikinode olulise partnerina. Nii et festivali mitte tegemine, festivali ära jätmine oleks löök nii filmitegijatele kui vaatajatele, kinosid hetkeolukorras festivalid paraku aidata ei saa.

Nüüd, kui viirusepuhang on maailmas juba mitu kuud möllanud, on mõned Euroopa ja Ameerika filmifestivalid veebis juba maha peetud, kuid mitte täies mahus. Onlaini on suudetud kolida parimal juhul enamus filmidest ja väike osa muudest festivali üritustest. Meie saime päris head inspiratsiooni märtsis toimunud Kopenhageni dokumentaalfilmide festivalist ja Vilniuse mängufilmide festivalist. Neil oli festivali veebi kolimiseks väga vähe aega, aga nad said sellega suurepäraselt hakkama. Meil on aga nüüd tänu neile selgem pilt, kuidas mingeid vigu vältida ja mida head üle võtta.

Olete juba välja hüüdnud, et HÕFF toimub Elisa loodud platvormil. Kuidas see sündis?

Elisa on PÖFFi (Pimedate Ööde filmifestival – toim.) peasponsor ja suurepärane koostööpartner. Esialgu hakkasime läbi kammima kõikvõimalikke maailmas olemas olevaid platvorme, mis sellist filminäitamist võimaldavad, näiteks Festival Scope või Cinando – neid on kümneid. Aga siis teatas Elisa, et neil on just üks taoline platvorm üles ehitamisel, mille nimi on Elisa Stage. HÕFF hakkab seal välja nägema kombinatsioonina tavalise festivali kodulehest ja voogedastusplatvormist.

Muid piiranguid selle kasutamisel peale geoblokeeringu pole, mis tähendab, et HÕFFi filme ei näe väljapool Eestit. Selles pole aga midagi erandlikku – kõik teised festivalid teevad sama moodi. See tingimus on filmilevitajate poolt ette kirjutatud.

Kuidas läbirääkimised filmilevitajatega üldse sujusid, kui teatasite, et publik ei näe nende surematuid teoseid mitte pehmes toolis istudes ja suurelt ekraanilt, vaid pigem uhkes üksinduses oma kodudiivanil, läppar süles?

Tegelikult tuligi läbirääkimisi siis otsast alustada, sest filmifestival onlainis tähendab ikka täiesti teistsugust festivali. Kõikide jaoks – nii levitajate, korraldajate kui ka publiku jaoks. Iga filmilevitajaga tuli eraldi kokku leppida, millistel tingimustel nad on nõus oma filmi onlainis näitama. Meile endalegi veidi üllatuslikult suhtuti sellesse väljavaatesse üsna positiivselt.

Tõsi on see, et mõned suured filmid, mis kuuluvad suurtele levitajatele, jäävad näitamata, sest neil on filmide onlainis näitamiseks omad reeglid, mis põhinevad kartusel, et filmid võivad piraatluse korras levima hakata. Aga HÕFFil näeb sellegipoolest üle 20 täispika filmi pluss traditsioonilised lühifilmid. Osad filmid, mis seekord näitamata jäävad, vahetasime teiste filmide vastu.

Eks filmilevitajatel on samuti keerulised ajad ja paljudele meeldis just see mõte, et nad ei kaota võimalust oma filme publikule näidata. Paljud neist saatsid meile kirju, et tehke muidugi festival ära ja pidage vastu! Sellel teekonnal andis palju motivatsiooni juurde just levitajate positiivne tagasiside ja toetavad sõnad. Seega käis see protsess ühises koostöös ja põhineb usaldusel.

Mis saab nendest HÕFFi üritustest, mis pidid toimuma Haapsalu kohaliku kogukonna osavõtul?

Väga suur osa nendest tegevustest leiab nüüd aset lihtsalt virtuaalselt. Meil on Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilastest koosnev žürii, kes hakkab hindama Eesti žanrifilmide programmi. Žürii lemmikfilm saab HÕFFi eriauhinna.

Kuigi festival füüsiliselt Haapsalus ei toimu, otsustasime eelmisel nädalal ka seda, et HÕFFi meeskond tuleb ikkagi Haapsallu. Paar päeva enne festivali algust ehk 8. maid hakatakse Haapsalu kultuurikeskuses, mis on praegu täitsa tühi, üles ehitama HÕFFi stuudiot.

Tegelikult võiksite otseülekandeid vabalt teha ju ka Tallinnast, aga otsustasite ikka Haapsallu tulla.

Meil lihtsalt tuli mõte, et miks me ei võiks seda Haapsalus teha? Siis on Haapsalu festivali tegemisse ikkagi kaasatud. Me teeme siin ka mõned toredad vaheklipid festivali avatseremoonia jaoks. Avatseremoonia enne esimest filmi toimub nagu ikka, kuigi paraadi ei ole.

Meile kõigile tundus, et kui oleme ise siin oleme kohal, seome festivali Haapsaluga paremini ära. Me oleme ikkagi Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival, mitte lihtsalt onlainfilmifestival. Olgugi, et HÕFF füüsiliselt Haapsalus ei toimu, püüame teha kõik, et Haapsalu oleks pildis. Ja olgem ausad – Tallinnas oleks seda kõike ka lihtsalt natuke igav teha. Me tahame tekitada vähemalt illusiooni, et festival on Haapsalus kohal.

Te korraldasite koos Haapsalu pitsikeskusega HÕFFi teemalise haapsalu salli mustri konkursi ja valisite välja väga vinge pealuude ja ämblikega mustri. Mis sellest nüüd saab?

Sall on valmis ja me teame juba mõnda aega, kellele tahame selle suure tänutundega volbriöö eel üle anda. Kõik on juba korraldatud ja toimub suurima võimaliku kodumaise auditooriumi pilgu all.

HÕFFil on väga lojaalne publik, kelle jaoks on selle festivali lahutamatuks osaks igakevadine sõprade ja kaasfännidega kohtumine Haapsalus, mida seekord koroonaviiruse tõttu ei juhtu. Kas ja kuidas on teil plaanis leevendada selle sotsiaalse poole puudumist?

See oli meil kohe üks esimesi prioriteete – kuidas onlainfestival saaks säilitada HÕFFi atmosfääri, mis on tõesti erakordne. Muidugi ei suuda onlainfestival seda atmosfääri 100 protsenti teha, sest taoliste ürituste puhul on üks olulisemaid elemente just see, et inimesed saavad omavahel kokku. Aga me püüame inimesi ühendada virtuaalselt.

Esiteks tekitame keskkonna, mille vahendusel saavad vaatajad iga filmi ajal üksteisega suhelda, et luua ühiselt filmi vaatamise tunnet – tunda hirmu koos, naerda koos. Ma muidugi ei tea, kuidas see virtuaalselt õnnestub, aga proovime.

Teiseks valmistame praegu ette kostüümide võistlust, mis peaks natukenegi paraadi asendama. Kohe varsti anname teada, mida kujutab endast HÕFFi avatseremoonia veebiversioon, mille raames ongi võimalik kostüümivõistlusest osa võtta.

Minu sõnum on jätkuvalt, et filmide koht on ikka kinosaalis, aga peame ajaga kohanema ja teeme sel aastal HÕFFi siis teisiti. Ma ise loodan väga, et see jääb erandiks ja järgmisel aastal kohtume jälle Haapsalus.

15. HÕFF

8.-10. maini internetis Elisa platvormil Elisa Stage

Festivali passi hind on 45 eurot.

Üksikpiletid hinnaga 4 eurot on saadaval alates 30. aprillist, mil avalikustatakse ka HÕFFi ajakava.