Valitsus eraldab 22 miljonit eurot ääremaade korteriühistute jaoks

Valitsus otsustas eraldada 22 miljonit eurot uue laenu tarbeks, mille abil saab hakata renoveerima turutõrkepiirkonnas asuvaid korterelamuid.

“Suurematest linnadest eemal asuvate korterelamute ühistutel on tihtipeale raskusi, et saada hoone korrastamiseks laenu, sest nendes piirkondades on kinnisvara väärtus madal ja pangad on seetõttu laenu andmisel ettevaatlikud,” ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

“Turutõrke leevendamiseks hakkame nüüd neile korteriühistutele ise läbi Kredexi laenu pakkuma,” märkis Aas.

Aasa sõnul on sealjuures oluline vältida pankadele konkurentsi osutamist. “Seetõttu on uus laen suunatud neile ühistutele, kes on saanud pangast renoveerimislaenu taotlusele negatiivse vastuse või on neile laenu pakutud turutingimustega võrreldes oluliselt ebasoodsamalt,” lisas ta.

Laenu sihtrühmaks on krediidivõimelised korteriühistud, kelle hallatavas elamus on vähemalt kaks korterit. Finantseeritakse renoveerimistöid, millega tagatakse korterelamu ehituskonstruktsiooniline stabiilsus, suurendatakse elamu energiatõhusust või millega paranevad korterelamu elanike elamistingimused.

Kredexi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on regionaallaen oluline meede tagamaks, et inimesed saaksid oma korterelamud energiatõhusaks rekonstrueerida kõikjal Eestis, olenemata piirkonna kinnisvara väärtusest.

“Head elamistingimused ja hea sisekliima mõjutavad otseselt inimese heaolu ja tervist ning hoonete energiatõhususe suurendamise vajaduses ei kahtle enam keegi. Näeme oma pikaajalisest kogemusest, et Eesti inimestel on suur huvi oma koduks olevate korterelamute rekonstrueerimise vastu ja Kredexi pakutav regionaallaen võimaldab seda teha piirkondlikust kinnisvara turuväärtusest sõltumata,” ütles Reinsalu.

Riik eraldas kriisipaketi osana elamumajandusse kokku 105 miljonit eurot. Sellest 73 miljonit läheb korterelamute ja väikeelamute rekonstrueerimistoetuseks, 22 miljonit korterelamu rekonstrueerimise regionaallaenuks, 5 miljonit lammutustoetuseks ning 5 miljonit eluasemekäenduste pakkumiseks.