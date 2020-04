Hetkepüüdja korraldas Haapsalus aardejahi

Hetkepüüdja poe perenaine Katrin Adamson korraldas sel reedel Haapsalus väikse geopeituse, mispeale suundusid kümned haapsallased peidetud aardeid otsima.

Adamson peitis Haapsalu linna piires ära kolm väikest pakikest, igaühes midagi vahvat poe kaubavalikust. Seejärel postitas ta poe Facebooki lehele üleskutse:

otsi koht ja pakk üles, tee koos aardega endast pilt, postita see Hetkepüüdja Facebooki lehe kommentaaridesse koos leiukoha kirjeldusega ja oledki võitnud nii aarde kui ka 10 eurose kinkekaardi, mida saab kasutada Hetkepüüdja e-poes.

Juhend sisaldas ka meeldetuletust järgida 2+2 reeglit, seda enam, et tegemist on ju ikkagi peitusemänguga.

Inimesed reageerisid üleskutsele väga kärmelt. Facebooki ilmusid fotod õnnelike leidjatega paari tunni jooksul, asukohtadeks olid promenaad, Kastani parkmets ja Paralepa parkmets.

„Mõte selliseks geopeituseks tuli vesteldes ühe kliendiga teemal, kuidas ta oma ostetud kauba kätte saaks. Pakkusin välja kontaktivaba variandi, et peidame paki kuhugi ära, kuna ta ei teadnud, mis kell ta Haapsallu tulla saaks,“ selgitas Adamson.

Kauba selline kliendini toimetamise protsess kujunes nii lustakaks, et Adamson otsustas seda korrata ja seekord juba auhinnamänguna.

„Geopeitus meeldib mulle endale väga, kuigi kahjuks ei ole tükk aega mängida saanud. Olen ise geopeituste käigus otsinud üle 100 aarde ja sattunud seeläbi väga põnevatesse kohtadesse,“ rääkis Adamson.

Hetkepüüdja esimese geopeituse tulemusega on ta enda sõnul väga rahul.

„Olen täitsa üllatunud, et kõik kolm aaret nii kiiresti üles leiti. Vahva oli muidugi ka peitmise protsess,“ ütles Adasmon.

Aarded peitis ta ära koos Hetkepüüdja müüja Marielle Rajasaarega. „Tegime temaga videokōnesid peidukohtadest, et kuhu ja kuidas peita,“ lisas Adamson.

Aardeid said ära peidetud väga kavalalt, sest pärast selgus, et päris paljud lahkusid õigest kohast tühjade kätega arvates, et keegi on neist juba ette jõudnud.

„Ma usun küll, et korraldame selliseid geopeitusi veel ja kuna meie kliente on tegelikult üle Eesti, siis miks mitte peita ka kaugematesse kohtadesse,“ ütles Adamson.