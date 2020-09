Üle 400 Läänemaa majapidamise osaleb loendusel

Septembrist novembri keskpaigani kogub statistikaamet põllumajandusettevõtjatelt andmeid maakasutuse, loomade ja töötajate kohta, et saada täpne ülevaade olukorrast põllumajanduses.

Statistikaameti meediasuhete nõuniku Kadri Küti sõnul osaleb Läänemaalt küsitluses 420 majapidamist, üle Eesti on neid loendusnimekirjas 11 600. Küsitletavate hulgas on nii väiketalusid kui ka suurettevõtteid. Näiteks peavad küsitluses osalema kõik, kellel on vähemalt kaks hektarit põllumaad, pool hektarit kartulimaad või 100 m² kasvuhoonet. Koduaiad siiski arvesse ei lähe. Küsitletakse ka neid majapidamisi, kus on vähemalt kaks piimalehma või kuus nuumsiga.

Põllumajandusloendusi korraldatakse iga kümne aasta järel. Eelmine, 2010. aastal korraldatud loendus näitas, et kuigi kümme aastat varasema ajaga võrreldes oli majapidamiste arv igal pool vähenenud, kasvas kasutatava põllumajandusmaa pindala Läänemaal rohkem kui kusagil mujal – 35 protsenti. Umbes pool Läänemaa põllumajandusmaast on püsirohumaa ja Eesti mõistes oli siin püsirohumaa osatähtsus suurem kui teistes maakondades.

Loomi, linde ja mesilasperesid peeti toona Läänemaal rohkem kui pooltes majapidamistes. Läänemaa 748 põllumajanduslikus majapidamises töötas püsivalt 1939 inimest.

Selleks, et teada saada, kuidas Läänemaa põllumajandusel läheb ja mis on kümne aastaga muutunud, kutsub põllumajandusloenduse projektijuht, statistikaameti juhtivanalüütik Eve Valdvee kõiki teavituskirja saanud majapidamisi üles loendusel osalema. Kütt lisas, et loendus on oluline ka seetõttu, et selle andmed on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ja põllumajandustoetuste määramise aluseks.

Selle nädala lõpuni saavad põllumehed küsitlusele vastata veebis endale sobival ajal. Kellel jääb aga veebiküsitlus täitmata, nendega võtab ühendust telefoniküsitleja. Küti sõnul oli ka kümme aastat tagasi veebis vastamise võimalus, kuid võib eeldada, et nüüd kasutab seda suurem hulk vastajaid.

Juhuvaliku alusel tuleb osal ettevõtjatel täita pikem ja põhjalikum, teistel aga lühem küsimustik. „Küsimustiku täitmiseks kulub veerand kuni pool tundi,” ütles Kütt.

Loenduse tulemused avaldatakse 2021. a. Läänemaa andmete võrdlemisel tuleb arvesse võtta, et eelmise loenduse ajal kuulusid Läänemaa alla ka Lihula ja Hanila vald.