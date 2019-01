Haapsalus põlenud maja elanikud olid sotsiaaltöötajate valve all

Neljapäeva õhtul Haapsalus toimunud majapõlengust päästeti kolm inimest, kes juba ammu on päästjate ja sotsiaaltöötajate tähelepanu all olnud.

Mihkli tänava puumajas läks tuli lahti neljapäeval kella 17 paiku. Sündmuskohal päästetööd juhtinud päästeameti Haapsalu operatiivkorrapidaja Risto Roomet ütles, et teataja sõnul oli majas suitsuandur üüranud ja akendest tuli juba suitsu.

Haapsalu komandopealik Andres Kaljura rääkis, et päästjate kõrvu on jõudnud info, et suitsuanduri piiksumist oli tänavale juba mõnda aega kuulda olnud, enne kui häirekeskusse helistati. Kas see info tõele vastab või mitte, ei osanud Kaljura hinnata, kuid ta pani inimestele südamele, et suitsuandurit piiksumas kuuldes tuleb sellest kohe häirekeskusele teada anda. „Isegi kui tegelikult tulekahju ei ole, pole tegemist valeväljakutsega. Tuli on selline asi, mis nalja ei mõista,” lisas Kaljura.

