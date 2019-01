Haapsalu tugiteenuste keskust hakkab juhtima Tiina Kütt

Haapsalus loodava hariduse tugiteenuste keskuse tööd hakkab veebruarist vedama Tiina Kütt.

Haapsalu linnavalitsus sõlmib keskuse käivitamiseks Innove Lääne-Eesti piirkonda juhtiva Kütiga veebruarist mai lõpuni tähtajalise töölepingu. „Teen ametijuhendeid, koostan kvalifikatsiooninõudeid, pakun välja töökorralduse ja jagan töötajate koormuse,” loetles Kütt oma ülesandeid.

Haapsalu otsustas eelmise aasta lõpus koondada linna lasteasutustes töötavad logopeedid, psühholoogid ning eri-ja sotsiaalpedagoogid ühte asutusse – hariduse tugiteenuste keskusse. Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare sõnul on keskuse eesmärk väheseid spetsialiste hoida. Praegu on linnavalitsuse, koolide või lasteaedade palgal 13 tugispetsialisti. „Ma loodan, et nad kõik tulevad uue keskuse palgale, sest meil on spetsialiste niigi vähe,” ütles Rootare.

Kütt ütles, et spetsialistide töökoormust saab otstarbekamalt jagada: „Näiteks kui ühes lasteaias ühel aastal nii palju abivajavaid lapsi pole, saab spetsialist aidata teist lasteaeda.”

Teiseks nimetas Kütt seda, et praegu kipuvad tugispetsialistid oma töös üksi jääma. Keskus oleks koht, kus koos käia, juhtumeid arutada, koolitusi teha, materjale jagada jms. Keskuse kolmanda rollina tõi Kütt esile, et võimalikult paremini ühtlustada inimeste kvalifikatsiooni ja töötasu.

Tugiteenuste keskuse käivitamisega tegeleb Kütt Innove töö kõrvalt. Küsimusele, kas ta plaanib pärast tähtajalise töölepingu lõppu tugiteenuste keskuse juhina jätkata, vastas Kütt, et sellest on veel vara rääkida.