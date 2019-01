Saaremaa ja Hiiumaa laevaliinidele võib tulla veel üks uus laev

TS Laevad võib lisa- või varulaevaks osta uue parvlaeva, teatas AS Tallinna Sadam juhatuse esimees Valdo Kalm Kuku Raadio jõuluaegses Meretunnis, vahendas Postimees. Kalmu sõnul võib TS Laevad Saaremaa ja Hiiumaa mandriühenduste teenindamiseks osta uue parvlaeva.

Kommenteerides Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Laevad tulemusi 2018. aastal, ütles Kalm, et üldjoontes sai ettevõte väga hästi hakkama ka tipphooaegadel, kuid oli väikseid tehnilisi probleeme.

“See suvi näitas, et prahitud varulaev jäi kai äärde ja tööd tegi tegelikult Regula, mis sõitis liini. Meil on vaja niiöelda lisalaeva. Või liinilaeva ja Regula oleks lisalaev,» rääkis Kalm ja lisas, et prahtimine ei ole ka lihtne ega odav teenus.

“Praegu arutame, pikaajalist lahendust hetkel laual ei ole. Võibolla mõistlikum oleks omada laeva,” ütles Kalm. Küsimusele, et kas võimaliku oma laeva hankimisega oleks vaja praegustega sarnast või teistsugust, vastas Kalm, et küsimus on selles, mida üldse turul saada on.

Kalm kinnitas, et pigem tundub mõistlikum osta valmis laev, mitte tellida uue ehitamist, kuna prahiturg ei ole lihtne, kuid ei välistanud, et jätkatakse prahtimisega.