Siseministeerium: Jüri Oti jutt seitsmest miljonist pagulasest on arusaamatu

Siseministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Merje Klopets ütles Lääne Elule, et on arusaamatu, millistele plaanidele viitas Lääne-Nigula vallavolikogu liige Jüri Ott.

Ott ütles läinud neljapäeval vallavolikogu istungil, et Eestisse on planeeritud seitse miljonit pagulast, sest meil on nende jaoks ruumi.

„Need plaanid on olemas, need ringlevad kuskil,” väitis Ott.

„Eesti on tänavu 11 kuuga andnud rahvusvahelise kaitse 13 inimesele, lisaks on tehtud 18 positiivset otsust kaitset vajavate inimeste (kvoodipagulaste) ümberasustamise raames Türgist,” ütles Klopets. „Järgmise aasta lõpuni on plaanis Türgist ümber asustada veel kokku kuni 80 rahvusvahelist kaitset vajavat inimest. Seda, kui palju jõuab rahvusvahelise kaitse taotlejaid meie piirile tuleval aastal, on raske ennustada – paralleeliks võib tuua selle aasta, mil, nagu öeldud, tegime positiivse otsuse 13 piirile jõudnud inimese osas.”

Oti sõnavõtt eelnes Lääne-Nigula volikogu otsusele moodustada rahvastikutaaste komisjon, mis peaks tegelema sündimuse tõstmise ja väljarände (töörände) ohjamisega.

Komisjoni moodustamise poolt oli kümme, vastu üheksa volinikku. Ott ütles, et on nõus komisjoni töös osalema.