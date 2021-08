Vald määras Ramsi tee avalikuks

Kohtuga ähvardamise kiuste otsustas Lääne-Nigula vallavolikogu määrata Ramsi tee avalikult kasutatavaks.

„Selge on, et ega maaomanik otsusega rahule ei jäänud ja seda ta ka väljendas,” tõdes volikogu esimees Neeme Suur.

Priit Kotkas sai volikogu istungil sõna ja ütles selgelt välja, et mootorsõidukitega sellel teel liikuma ei peaks. „Mina oma hoovi autosid ei lase, raiugu see omale pähe! See on minu kodu, nad ei taha aru saada, et nad tungivad teise inimese koju,” ütles Kotkas istungi eel Lääne Elule.

Priit ja Signe Kotkale kuuluva Ramsholmi kinnistu kaudu viib Ramsi tee poolsaare tipus oleva Lääne-Nigula vallale kuuluvale 0,55 hektari suurusele Ramsi puhkekohale. Läbipääsu tagamiseks otsustas Lääne-Nigula volikogu seada Ramsholmi kinnisasjale sundvalduse. Kotkad vaidlustasid selle kohtus, kuid Tallinna ringkonnakohtu mullu mais tehtud otsusega jäi õigus Lääne-Nigula vallale. „Ringkonnakohtu otsus tähendab, et Ramsi tee on avalikult kasutatav,” nentis Suur.

