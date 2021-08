Volikogu vilgutas Oru osavallale rohelist tuld

Neljapäeval otsustas Lääne-Nigula volikogu, et Oru osavalla moodustamine otsustatakse septembriistungil.

Sinnamaani on ka Risti, Palivere ja Taebla kogukonnakogul võimalus oma piirkonda osavalla moodustamise soovist teada anda.

„Meil oli neli aastat aega tõestada, et ilma osavallata on parem. Tegelikult selgus vastupidine – koos osavallaga on parem,” ütles volikogu esimees Neeme Suur (SDE). Tema sõnul on Taebla kogukonnakogu osavalla moodustamise teemat arutanud ja otsustanud, et osavald tehakse. Ristil ja Paliveres on teemat mitu korda arutatud, kuid lõplikku seisukohta seni pole.

Volikogu vilgutas oma otsusega Oru kandi rahvale rohelist tuled. „See on põhimõtteline „jah” Oru rahvale ja see on põhimõtteline liikumine osavaldade süsteemi suunas,” kommenteeris Suur volikogus üksmeelse toetuse saanud protokollilist otsust.

