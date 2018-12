Pettunud Nelis-Naukas: pole enam tahtmist oma medaleid Eestile tuua

“EV 100 Spordiaasta tähtede” galal pälvis aasta naissportlase tiitli kiiruisutaja Saskia Alusalu. Spordiajakirjanike seas parima valitud epeevehklemise Euroopa meister Katrina Lehis jäi olümpia neljanda naise järel teiseks. Treenerite arvestuses hindasid ajakirjanikud parimaks Lehise juhendaja Helen Nelis-Naukase, kes aga rahvalt ega alaliitudelt punkte ei teeninud ja jäi esikolmikust välja, vahendas ERRi uudisteportaal.

“Niikaua kui EOK ei muuda valimissüsteemi, on minu poolt sellele üritusele boikott,” kirjutas Nelis-Naukas sotsiaalmeedias. “Rahvalemmik tuleb valida eraldi. Paarist lisakujust on kahju või. Vehklejad võitsid viis tiitlivõistluste medalit ja ei ühtki auhinda – see ületas minu taluvuspiiri. Novosjolov juba tegi boikoti sellele üritusele, mina olen järgmine. Kahetsen et muutsin oma puhkuse aega ja üldse tulin. Mind pandi istuma kaamera alla, kus kaamera sõitis terve ürituse aja üle minu pea ja näitas rahvast saalis, mitte nominente. Olen pettunud.”

“Ütlen ausalt, minul on mott maas Eestit esindada,” lisas ta hiljem. “Ei huvita meie etteasted Eesti rahvast, nagu näha. Kui EOK ei lisa paar Kristjanit rahvalemmikutele, siis pole tahtmist enam oma medaleid Eestile tuua – neid pole vaja eestimaalastele.”