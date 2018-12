Lehis Jõulutunnelis: ma ei kujuta ette, et oleksin koduse toetuseta see, kes nüüd olen

Jõulu esimesel pühal eetris olnud jõulutunnelis oli külaliseks ka epeevehklemise Euroopa meister Katrina Lehis koos elukaaslase Harri Uutari ja pisipoja Henriga.

Lehis rääkis saates, et vaatab möödunud aastale tagasi väga hea tundega. Lehisele oli see pärast lapse sündi esimene hooaeg võistelda ja hooaja algus oli konarlik. “Kui laps oli kolmekuune, hakkasin uuesti vaikselt trenni tegema ja veebruaris natuke tundsin, et olen samas vormis tagasi. Ja mõne kuu pärast olin Euroopa meister. See oli ime minu jaoks,” rääkis Lehis jõulutunnelis.

Vehklejanna rääkis saates ka sellest, kuidas ta tippsportlasena väikese lapse kõrval trenni teeb ja kui palju lähedaste toetus sellele kaasa aitab. “Eks ma ikka natuke pelgasin. Väike laps tahab nii palju tähelepanu saada, kogu tähelepanu. Pelgasin, kuidas see vehklemise asi hakkab edasi välja nägema? Aga saime väga ilusti hakkama. Kodune toetus on nii suur. Ilma selleta ma ei kujuta ette, et oleksin täna see, kes ma olen,” rääkis Lehis.

Jõulutunneli intervjuud Katrina Lehise ja Harri Uutariga saab vaadata siit.