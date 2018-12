Haapsalus näeb kolmapäeval sügise populaarseimaid filme

Haapsalu kultuurikeskuses on kolmapäeval, 26. detsembril kinomaraton, kus näidatakse selle sügise populaarsemaid filme.

“Teiseks jõulupühaks on juba söödud küll ja miks mitte teha koos pere või kallimaga üks kinokülastus,” põhjendas kinomaratoni ellukutsumist Haapsalu kultuurikeskuse kino ja turunduse projektijuht Vendo Jugapuu. “Eriti veel sellistele filmidele, mis ei tohiks kedagi ükskõikseks jätta,” lisas ta.

Jugapuu sõnul on filmid valitud eelkõige selle järgi, et need sobiksid jõuluaega ja et filme oleks igale maitsele. “Samuti pidasime silmas kinokülastajate soovi neid filme uuesti vaadata,” ütles ta.

Kinomaraton algab kl 12 animafilmiga Hotell Transilvaania 3: koletuslik puhkus.

Kl 14 saab Haapsalus kinos viimast korda vaadata tänavu Matsalu loodusfilmide festivalil esilinastunud Joosep Matjuse eepilist dokumentaalfilmi Eestimaa loodusest “Tuulte tahutud maa”.

Maratoni lõpetab kaks 2018. aasta parimat muusikafilmi. Kl 15.15 linastub neljakordse Oscari nominendi Bradley Cooperi “Täht on sündinud”, kus Cooperi kõrval teiseks tähtedeks on paljude muusikaliste auhindadega pärjatud Oscari nominatsiooniga superstaar Lady Gaga.

Päeva lõpetab kl 18 “Bohemian Rhapsody” – lugu legendaarsest ansamblist Queen, nende muusikast ja nende veelgi legendaarsemast juhtfiguurist Freddie Mercuryst.