Elurikkuse erakond jättis läänlased külmaks

Esmaspäeva õhtul korraldas Toomas Trapido Uuemõisa lossis elurikkuse õhtu.

Trapido on elurikkuse erakonna kõneisik. Tema teemadeks on kaasaegne ja rikastav haridus, keskkond ning kogukondade ja ühistegevuse Eesti.

Lisaks Lääne Elu ajakirjanikule ja fotograafile, oli elurikkuse erakonna kõneisikut Trapidot kuulama tulnud Eesti metsa abiks Haapsalu grupi esindaja Kätlin Tamm, kuid Trapidot ennast ei olnud kohal. Tema asemel esines Enn Kaljo. Viimane teatas, et Trapido oli haigeks jäänud ja tuleb Haapsallu esinema jaanuaris.

Kaljo ei lasknud ennast heidutada publiku vähesusest. „Nagu Tõnis Mägi ütles kontserdi kohta – isegi kui saalis on üks inimene, ma ikka laulan,” ütles Kaljo.

Ta rääkis 10. novembril Türil loodava erakonna metsaplaanidest. Kindlasti tuleks piirata seniseid raiemahte ning kehtestada kõigile 15. aprillist 15. juulini raierahu. Samuti tuleb keelata metsa raiumine aasta jooksul pärast metsa ostmist. „Metsas taastub 300 aastaga terviklik ökosüsteem, siin räägitakse sajast aastast, see on alles täiskasvanuks saanud mets, seal pole mitut tasandit sees,” rääkis Kaljo.

Lisaks rääkis Kaljo loodava erakonna toimimisest. Tema sõnutsi on teised erakonnad ülesehitatud kui püramiidid – on tipp, selle all väike grupp, kes juhib, siis keskkoht, kes töötab selle nimel, et tipp säraks, ja kõige all on lihtliikmed. „Nendest paljud ei tea midagi ja osad ei tea sedagi, millise erakonna liikmed on,” ütles Kaljo.

Tema sõnul on elurikkuse erakond vastupidine. „Tekitada erakond, mis justkui polegi erakond,” ütles Kaljo.

Läbi spetsiaalse veebiplatvormi saaksid häid ideid esitada kõik inimesed ja huvigrupid. Tema sõnul peab hea idee olema mina-ülene ja lähtuma ühiskonnast kui tervikust. „Püüda mediteerida nendele teemadele ja saada vastused kätte, mis see hea on ka jätkusuutlikult igapäeva protsessis,” ütles Kaljo.

Elurikkuse erakond on plaanis asutada 10. novembril Türil. „Peaks selleks ajaks saama 500 inimest liikmetena kirja, vähemalt me kõik usume seda,” ütles Kaljo.