TS Laevad on kahe aastaga teenindanud 4,5 miljonit reisijat

Suursaarte ja mandri vahel pole kunagi varem nii palju inimesi liikunud kui viimase kahe aasta jooksul. TS Laevad on tänaseks opereerinud parvlaevaliiklust kaks aastat, selle aja jooksul on kahel liinil kokku teenindatud 4,46 miljonit reisijat ja 1,91 miljonit sõidukit.

Viimase 12 kuuga on ettevõte teenindanud 2,28 miljonit reiisjat ja 986 000 sõidukit. Esimese opereerimisaastaga teenindas TS Laevad Kuivastu-Virtsu ja Rohuküla-Heltermaa liinidel kokku 2,23 miljonit inimest ja 0,9 miljonit sõidukit.

“Nii palju inimesi pole suursaarte ja mandri vahel kunagi reisinud. Kuigi koormus oli suur, olid reisid täpsed – 96% väljumistest läksid välja graafiku järgi kahe minuti täpsusega. Arvestades, et TS Laevad teeb aastas üle 20 000 reisi, siis on see transpordisektoris üks täpsemaid,” ütles TS Laevade juhatuse esimes Jaak Kaabel.

“Kuigi TS Laevad teenindab aastas pea kahe Eesti jagu inimesi, siis võiks see number isegi suurem olla. Palju sõltub saarte turismiettevõtjatest, kuid usun, et suursaartel on pakkuda palju nii riigisisesele reisijale kui ka turistile ning ettevõttel on veel laienemiseks ja arenemiseks ruumi,“ lisas Kaabel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmetel pärineb varasem, enne TS Laevade opereerima asumist, Kuivastu-Virtsu ja Rohuküla-Heltermaa liinide rekord aastast 2015, toona reisis aastaga 2,08 miljonit inimest ja 0,87 miljonit sõidukit.

TS Laevad alustas liinide opereerimist 1. oktoobril 2016.