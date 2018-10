Lääne-Eesti noorte ajalookonverentsil tutvustavad õpilased oma uurimistöid

Teist aastat korraldab sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa muuseumid koos Läänemaa ühisgümnaasiumiga Lääne-Eesti koolinoorte ajalookonverentsi. Konverents algab esmaspäeval, 8. oktoobril kell 9.30 ühisgümnaasiumi aulas.

Õpilaste ajalookonverentsi idee on anda noortele võimalus oma uurimusi lähemalt tutvustada, pakkuda neile seeläbi teaduskonverentsil esinemise kogemust ning saada ülevaade, millised teemad noori lähikonnas huvitavad. Konverents on seejuures ka koht innustavateks aruteludeks ja arvamuste vahetamiseks.

Muuseum tegi selgi aastal õpetajate kaudu noortele üleskutse esitada konverentsile oma ajaloo, koduloo, kultuuri, kodanikuõpetuse või ühiskonna õpetuse teemadel kaitstud loov- ja uurimistöid. Seekordsel konverentsil teevad ettekande kuus õpilast Läänemaa ühisgümnaasiumist ja Kullamaa keskkoolist. Konverentsi modereerib Haapsalu ja Läänemaa muuseumide juhataja Anton Pärn.

Konverentsi korraldajal, muuseumipedagoog Karin Mägil on väga hea meel, et noored on valmis oma uurimusi teistega jagama. “ Loodan, et tulevikus osalevad konverentsil ka põhikoolid oma loovtöödega. Usun, et need sobivad meie konverentsi formaati kenasti ja avardavad kindlasti teemaderingi,“ selgitas Mägi.

Sarnaselt eelmisele aastale on ka sel korral noori julgustama ja innustama kutsutud külalisesineja. Sel aastal astub noorte ette ajaloolane, Eesti Mäluinstituudi teadur Hiljar Tammela, kelle ettekanne kannab pealkirja “”Kes vana asja meelde tuletab…” ehk miks uurida ajalugu?”.

Pärast konverentsi toimub ühisgümnaasiumi koolimaja tutvustav ekskursioon, mille viib läbi õpilane Kirke Triin Lembinen.

Noorte ajalookonverentsi toetab Haapsalu linn. Kuulama on oodatud kõik huvilised.

II Lääne-Eesti noorte ajalookonverentsi kava