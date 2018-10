Lihula gümnaasium võitis taas Pärnumaa koolide jalgpalliturniiri

Kaks nädalat tagasi algasid Pärnumaa koolide jalgpalli meistrivõistlused. Esimesel võistlusel Kilingi-Nõmmel võitis hea turniiri teinud Lihula gümnaasiumi 6.-7. klassi poisid võidukarika.

Täna selgusid parimad Vändras ja medalitele mängisid 8.-9. klasside poisid. Endine Läänemaa kool Lihula gümnaasium jätkas ka sellel turniiril edukat esinemist. Kaheksa kooli osavõtul peetud turniiril võideti taas esikohakarikas, kui finaalis alistati Sindi gümnaasium 3:0.

Napilt kolmesaja õpilasega Vändra gümnaasiumi vastvalminud täismõõtmetega ja kõrgeima kategooriaga kunstmurustaadionil peeti huvitav turniir. Kuigi ilm oli vihmane ja õhutemperatuur 6-7 kraadi, ei seganud see noortel jalgpalluritel ideaalsel murul häid etteasteid esitamast. Märkima peab, et kõikide koolide võistkonnad koosnesid jalgpalluritest, kes harjutavad igapäevaselt Pärnu Jalgpalliklubis, Pärnu Jalgpalliklubi Vaprus, Pärnu JK Poseidon ja Vändra Vapruse ridades. Seda enam on uhke tõdeda, et Lihula gümnaasiumi poisid mängisid väga hästi ja taas uue kodumaakonna võidukarika koju tõid.

Alagrupimängudes tehti 1:1 viik Vändra gümnaasiumiga. Edasi saadi aga suured võidud 8:0 ja 4:0 Uulu kooli ja Sindi gümnaasiumi üle. See tagas ühtlasi ka esikoha alagrupis. Poolfinaalis tuli kokku minna teises alagrupis teise koha saanud meeskonnaga. Ka siin, mängus Tori kooli vastu näitasid Lihula poisid ideaalset söödumängu ja tarka jalgpalli. Sellise stiiliga mängides tuli kindel 5:0 võit, mis viis Lihula gümnaasiumi finaali.

Finaalkohtumine tõi vastaseks taas Sindi gümnaasiumi, kes oli oma poolfinaalis alistanud väga tugeva Kilingi-Nõmme gümnaasiumi. Uuesti sama vastasega mängimine ja eriti, kui oled teda alagrupifaasis suutnud suurelt alistada, võib olla keeruline. Finaali algus oligi väga võrdne ja kohtunik, Vändra legendaarne jalgpallitreener Ranet Lepik pidi ka finaali kõrgele tasemel näitama ka vilemehe sama kõrget taset. Kuid mida mäng edasi suutsid Lihula poisid oma paremuse ikka maksma panna. Kindel nõue, mängida nii heal murul ainult maast sööte, tagas tehnilistele jalgpalluritele ka edu. Lõppskoor 3:0 tähendas Lihula gümnaasiumile selle sügise teist võidukarikat Pärnumaa koolide jalgpalli meistrivõistlustel.

Lihula gümnaasiumi võidukasse meeskonda kuulusid: Virgo Vallik, Randy Põld, Marten Põld, Siim Urb, Indrek Üksvärav, Markus Sõber, Kardo Roosma, Herman Reinmaa, Mihkel Sibul. Treener Jaanus Getreu.

Virgo Vallik lõi 12, Marten Põld 6, Herman Reinmaa 2 ja Markus Sõber 1 värava.

Kõik Lihula jalgpallipoisid on vastavalt oma vanusele tegelenud maailma populaarsema spordialaga 7-9 aastat.