Isamaa survel läks eelarvesse miljon eurot olematule sihtkapitalile

Isamaa juhtpoliitikute survel pandi uue riigieelarve kavasse miljon eurot Eesti Pere sihtkapitalile, mida alles hakatakse looma.

Isamaa liikmest minister Urmas Reinsalu juhitud justiitsministeeriumi kuludesse märgitud eraldis oli algselt plaanitud sama erakonna sotsiaalkaitseministri Kaia Iva kureeritud sotsiaalministeeriumile, kirjutab esmaspäevane Eesti Päevaleht (EPL).

Surve raha eraldamiseks tuli teistelt Isamaa poliitikutelt, eeskätt erakonna esimehelt Helir-Valdor Seederilt ja justiitsminister Reinsalult, kellel pole sotsiaalministeeriumiga mingit pistmist, märgib EPL. “Hetkel, kus selle vorm ja sisu ei ole veel selge, jäi kokkulepe, et see on justiitsministeeriumi real,” selgitas Iva rahastamisotsuse tagamaid lehele.

Eesti Pere sihtkapitalile plaanitud miljonist eurost suuremat toetust saab justiitsministeeriumilt mittetulundusühingutest ja sihtasutustest ainult Eesti Mälu instituut.

Eesti Pere sihtkapital erineb teistest toetusesaajatest ka põhjusel, et seda pole veel olemas. Vähe sellest, poliitikud pole jõudnud isegi mõelda, mida selle rahaga täpselt peale hakatakse. Paika on pandud küll sihtkapitali üldine eesmärk – seista selle eest, et Eestis sünniks rohkem lapsi ja eesti rahvas jääks kestma –, ent kes ja kuidas sihtkapitali tegema peaks, pole veel selge, kirjutab EPL.

Justiitsministeeriumi avalike suhete juhataja Katrin Lunt selgitas lehele, et sihtkapitali ülesanne on toetada pere- ja lapsesõbraliku õhkkonna kujunemist Eestis, aidates kaasa iibe kasvule. Selleks hakkab sihtkapital tegema rahvastiku- ja perepoliitilisi uuringuid, toetab sihtprogrammidega vanemlust ja paljulapselisi peresid.

Nii Iva kui ka Seeder kinnitasid, et sihtkapitali idee taga pole veel ühtegi konkreetset ühendust. “Pole mingit alust arvata, et enne sihtkapitali loomist on rahal juba justkui sihtotstarve või on teada, et see on suunatud mõnele olemaolevale sihtasutusele või MTÜ-le – seda kindlasti mitte,” kinnitas Seeder.

Eesti Päevaleht toob välja justiitsiministeeriumilt toetust saavad ühendused, millest Eesti Mälu instituut, Eesti represseeritute abistamise fond, Inimõiguste instituut, Eesti omanike keskliit ja Eesti korteriühistute liit on lehe andmeil Isamaaga seotud.

Septembri keskel saatis Reinsalu valitsusele dokumendid sihtasutuse Riigiõiguse Instituut asutamiseks ning esitas kandidaadid 300 000 eurose aastaeelarvega asutuse tegevjuhi ja nõukogu liikmete kohale. Sihtasutuse nõukogu liikmete seas on ka Reinsalu ise.