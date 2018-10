Coopi poekett kandis Contrale ekslikult 200 000 eurot

Coopi poekett kandis luuletaja Contra, pärisnimega Margus Konnula arvele eksikombel 200 000 eurot, kirjutab Õhtuleht.

Contra sõnul avastas ta summa oma kontol kui läks kontrollima, ega raha hakka kontol otsa saama: “Esimene reaktsioon oli arusaamatus ja järgmine reaktsioon, et sellest rahast tuleb ruttu lahti saada ja õigele omanikule tagasi kanda,” rääkis Contra.

Luuletaja kandis raha õigele omanikul tegasi, kuid tunnistas lehele, et see ei läinud kergelt: “Tuli vaeva näha, et rahast lahti saada. Pank lubas mul erakorraliselt limiiti suurendada. Muidu oleksin pidanud limiidi suurendamiseks taotluse tegema, see oleks läbi vaadatud ja ei tea, mis veel tehtud, kui oleksin ilma selgituseta proovinud limiiti suurendada,” ütleb mees.