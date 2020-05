Haapsalu esindusveini saab nüüd osta COOPist

Alates maikuust saab Haapsalu tarbijate ühistu kauplustest osta Haapsalu Sõprade Veini, mis pärineb Haapsalu sõpruslinnast Grevest.

Haapsalul on alates 2004. aastast sõpruslinn Itaalia Toscanas. Greve in Chianti on ühtlasi maailmakuulsa veinipiirkonna Chianti Classico pealinn.

„Kui Haapsalu linn korraldas 2011. aastal esimesed Haapsalu veinipäevad, siis osales ka delegatsioon Itaaliast. Delegatsiooni kuulus David Migliorini, Greve in Chianti lähedal asuva veinimõisa omanik,“ rääkis Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus.

Migliorini on Haapsalu veinipäevadel osalenud nüüd korduvalt ja tema veinid on ka auhindu võitnud. Haapsalu linnavalitsus valis ühe tema punastest veinidest Haapsalu linnavalituse esindusveiniks.

„Kuna Itaalia veinipidu sellel aastal ei toimu, siis mõtlesime, et toome meie linna esindusveini rahvale lähemale,“ selgitas Parbus.

Haapsalu tarbijate ühistu esimees Raimond Lunev läks mõttega kaasa.

„Me oleme oma ühistuga Haapsalu linnaga ju tihedalt seotud ja mul oli väga hea meel, et selline ettepanek tehti. Itaalia veinipäevad toimuvad ju Haapsalus juba aastaid ja statistika näitab, et itaalia veine ostetakse Haapsalu Coopi poes aastaringselt tunduvalt rohkem kui mujal Eestis,“ märkis Lunev.

Varasematel aastatel Itaalia veinipeo konkursi võitnud veine ostetakse tema sõnul jätkuvalt palju. Neid on lihtne ka ära tunda, sest pudelid kannavad vastavalt märgistust.

Kuigi seni pole Haapsalu Sõprade Veini mitte kuskil reklaamitud, ostetakse seda Lunevi sõnul juba mehiselt. „Esimesed partiid on otsas ja tellisime järgmise,“ ütles ta.

Haapsalu Sõprade Veini hind on 9.90 eurot. Iga ostuga kaasneb ka väike panus Haapsalu kultuuriürituste toetuseks