Galerii: muusikapäev sai avalöögi Läänemaa ühisgümnaasiumis

Tänane muusikapäev algas Läänemaal Mando Trio kontserdiga ühisgümnaasiumis.

Kontserti kuulama olid tulnud ühisgümnaasiumi õpilased ja üksikud külalised. Enne kontserdi algust manitses kooli huvijuht Mairi Grossfeldt õpilasi, et nad terve kontserdi aja telefonis ei oleks.

Viljandist pärit trio, kuhu kuuluvad Hans Mihkel Vares, Tanel Sakrits ja Kristjan Kuusmik, uurisid enne kontserdi algust, kuidas õpilastel tunne on. „Te olete nii rõõmsad, et me oleme õnnelikud, et nii vara ärkasime,” ütles Kuusmik.

Teise loo ajal panid mandoliine mängiva trio liikmed õpilased labajalga tantsima, sest nagu trio liikmed ise ütlesid – tantsimine on üks muusika eesmärk. Ühtse ussina liiguti läbi ühisgümnaasiumi saali.

Trio mängis nii enda loomingut kui ka rahvaviise. Näiteks omaloominguliste lugude hulgas on neil „Provintsi polka”, mis on pühendatud Viljandis Rohelise maja kohvikus müüdavale provintsi saiale. Samuti on neil lugu „Angry birds” (vihased linnud), mis räägib rändlindudest.

Lugude vahepeal rääkis Kuusmik lugusid. Näiteks rääkis ta loo sellest, kuidas temast mandoliinimängija sai.

Mando Triot saab täna kuulata veel kell 14 pitsikeskuses ja kell 16 taastusravihaiglas.

Tänase muusikapäeva puhul esineb pianist Kristi Kapten kell 14.40 Pürksi mõisas ja kell 17 Kullamaa kultuurimajas. Kell 15 esinevad Lihula muusikakoolis klarnetist Toomas Vavilov ja pianist Peep Lassmann.

