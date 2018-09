Silvia Urgas: kas paavsti kontserdil käisid?

Teoreetiliselt on võimalik, et maailmas on inimesi, kes jõid end baaris liiga täis ja kaotasid enesevalitsuse, mistõttu paavst Franciscusel tuli nad välja visata.

Baari turvatöötaja oli üks noore paavsti ametitest enne usumaailma sukeldumist. Huvitav, kas Argentina kõmuajakirjad on juba suutnud üles leida mõne vana joodiku, kes sellist kuuekümne aasta tagust seika meenutada suudaks?

Taoline minevik muudab paavst Franciscuse esmapilgul eelnevatest katoliku kiriku juhtidest maalähedasemaks. Juba kerjusmungalt Assisi Franciscuselt laenatud nimi viitab alandlikkusele ja soovile liigsest kullast ja särast hoiduda. Paavst Franciscus on lubanud oma ametiaja pühendada vaestele ja kuigi üheksakümnendate toidutalongidest oleme juba ammu kaugel, väljendub see kaudselt ka tema külaskäigus Ida-Euroopasse.

Paavsti Eesti külastamine oli usukaugele inimesele eelkõige etendus. Samasugune sõu nagu ükskõik millise superstaari külaskäik. Läheb ju meedia lennujaama vastu ka Mariah Careyle ning presidendid kohtuvad ka maapealsete kuulsustega, näiteks Toomas Hendrik Ilves poseeris ja jutustas Kanada muusiku Feistiga. Tavaliselt kuuleb lihtsalt vähem ladina keelt.

Mõistagi ei võta ükski sellise kaliibriga isik ette retke ainuüksi tibatillukesse Eestisse, vaid seob selle põhjamaade või Balti tuuriga. See annab aga pidevalt võrdlushimus eestlastele võimalusele Eesti-visiiti kõrvutada näiteks lätlastega. Ka sellenädalases meediakajastuses võis näha, kuidas Eestit üritati Läti ja Leeduga kogu aeg positiivse külje alt esile tõsta. Küll rõõmustasid ajakirjanikke erinevalt naabritest pressijüngritele mõeldud sooja joogiga termosed ja pistikupesad bussis, kuid Baltimaade lõunapoolsetest riikidest paremaks muutis meid ka päikeseline ilm.

Minus tekitas paavsti Vabaduse väljaku missa väljakuulutamine üsna samasuguseid tunded kui Metallica Tartu kontserdi piletimüük. Kui nii võib öelda, olen printsiibis tuttav mõlema loomingu suurimate hittidega ja suudan enam-vähem aduda nende tähtsust maailma kultuuris. Samas olen üsna kindel, et kummastki ei saa kunagi mu lemmikut, mistõttu on huvi kantud pigem hirmust millestki ilma jääda ja soovist olla potentsiaalse ajaloo loomise juures.

Muidugi, mingit ajalugu selle pöördelises mõttes kummalgi üritusel ei sünni – kantakse ette suurimad hitid ja lidutakse seejärel kiirelt lennujaama tagasi. Ühe portaali reporter küsis noortekohtumisel osalenutelt videoreportaažis, kas paavstiga kohtumine oli nende jaoks olulisem kui potentsiaalne kohtumine räppar Nublu või tõsielustaaride Kardashianidega. Küsimus oli ilmselgelt kantud provokatsioonist vastandada pealiskaudset meelelahutust sügavate hingeliste teemadega. Ma ei taha mitte kuidagi madaldada neid, kellele paavsti külaskäik kahtlemata hingetoitu pakkus, aga väga mitmed missal osalenud või asja ekraanilt vaadanud tegid seda puhtast huvist piiluda maailmanime, kes koduhoovile kohale toodi. Selles osas ei ole vahet, kas tegu on Madonna või papa’ga.

Mõtlesin isegi end paavsti missale registreerida. Mitte et ma oleks üldse kunagi oma elus missal osalenud või tundnud soovi armulauale minna. Aga magasin õige aja maha ning tundsin seejärel väikest kadedust sõprade vastu, kes õigel ajal nimed pääsmete lunastamiseks kirja panid. Samal väljakul viibimise asemel pidin leppima otseülekande ja sellega, et korra sõitis paavsti ekipaaž minust tänaval mööda.

Õhtul mõtlesin, et ehk tegin õigesti. Mida ma ronin vaatama inimest, kelle juhitav institutsioon seondub küll suure hulga heaga – hinge harimisest heategevuseni välja –, kuid samas ka nõnda palju kurjaga. Mida tähendab mulle kitsalt vaid mehe ja naise vahelise abielu pühadus, mis hoiab alal vana arusaama sellest, et naine on kõigepealt oma isa ning seejärel oma mehe omand? Kas tänuväärset misjonitööd ei vähenda pisut konservatiivne suhtumine rasedusvastastesse vahenditesse, mis laseb HIV-l ja muudel suguhaigustel inimeste elusid rikkuda? Kuidas seostub mu õiglustundega katoliku kiriku kõrgete vaimulike seksuaalkuritegude süstemaatiline mahavaikimine?

Tore on mõelda, et paavst reisis Air Balticuga ja lasi mõnel assistendil internetist otsida Eesti poplaulja Kerli Kõivu laulusõnu tsiteerimiseks. Tore ei ole mõelda organiseeritud religiooni suure bürokraatia varjus toimuvast. Tõele lähemale jõudmiseks tuleb aga ilmselt natukene mõelda mõlemast.